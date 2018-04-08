Историческая победа: Нурмагомедов не оставил Яквинте шансов

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC. Бой против американца Эла Яквинты завершился несколько часов назад в Нью-Йорке. Для нашего спортсмена это уже 26-я победа в карьере при полном отсутствии поражений.

Чемпион из Дагестана не оставил шансов нью-йоркскому риелтору ни в одном из пяти раундов. Хабибу Нурмагомедову Эл Яквинта не смог противопоставить даже глухую оборону. Порой его удары напоминали жесты отчаянья.

Безоговорочное преимущество: мастер спорта международного класса по самбо увозит из Бруклина в родной Цумадинский район пояс чемпиона в легком весе в смешанных единоборствах под эгидой UFC — первым из россиян.

Свою победу Хабиб Нурмагомедов посвятил маме. Отцу Хабиба, который старается сопровождать сына на все соревнования, за его победой пришлось наблюдать по телевизору. В последний момент, не объясняя причин, американцы аннулировали Абдулманапу Нурмагомедову — тренеру, который подготовил 27 чемпионов мира, — трехлетнюю визу. Но без поддержки Нурмагомедов-младший, конечно, не остался.

Самых преданных болельщиков Хабиба Нурмагомедова определить в нью-йоркской толпе проще простого. За несколько часов до боя площадь у арены Barclays Center начала заполняться людьми в черных и белых папахах.

Атрибутика разлеталась как горячие пирожки. У бородатого мужчины, который изо всех сил избегал телекамеры, папахи брали за 50 долларов. Число поклонников Нурмагомедова за океаном подросло после того, как во время церемонии взвешивания он объявил, что готов сразиться даже с Кинг-Конгом. Если тот, конечно, сбросит вес.

Но пришлось и поволноваться: поединок трижды был под угрозой срыва. Первый противник Хабиба Тони Фергюсон снялся из-за травмы, второй — Макс Холлоуэй — не прошел медкомиссию, а третьего — Пола Фелдера — не допустили из-за отсутствия рейтинга.

Потрепал Нурмагомедову нервы и один из самых известных бойцов UFC Конор Макгрегор. Блуждавшая по подземной парковке звезда напала на автобус, где находился и наш спортсмен. К россиянину ирландец давно испытывает личную неприязнь.

Бросок тачкой в окно стоил двум бойцам здоровья. Майкл Кьеза и Рэй Борг отказались от участия в турнире после того, как получили порезы и повреждения. В салоне были и девушки. Нурмагомедов сразу после атаки предложил Макгрерору разобраться по-мужски.

"Ты мне только скажи, куда подъехать! Зачем было приходить сюда, делать вид, что хочешь подраться? Отправь мне сообщение, и я приду. Без охраны, без UFC, только мы — только скажи мне время и место", — предложил российский боец.

Однако несдержанный экс-чемпион с места преступления сбежал, хотя позже все-таки сдался полиции. Судья, предъявив ему обвинения в хулиганстве, в итоге отпустил Макгрегора под залог в пятьдесят тысяч долларов. В общем, будущее спортивной карьеры теперь в тумане. Впрочем, некоторые считают, что очередной выходкой ирландец пытался напомнить о себе. О бое с Хабибом Нурмагомедовым он явно мечтает. Теперь — видимо, еще больше.

Больше других за своего земляка, конечно, болели жители Дагестана — это малая родина непобедимого бойца. В городе Каспийске был организован специальный просмотр боя — он проходил в кинотеатре "Москва". Несмотря на раннее утро, в зале был аншлаг.