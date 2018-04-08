Украинские пограничники похитили паспорта моряков "Норда"

Украинские пограничники вечером в субботу остановили транспорт с экипажем сейнера "Норд" в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области. Как рассказал в эфире телеканала "Россия 24" адвокат Владимир Войтюк, пограничники похитили паспорта членов экипажа.

По информации посольства России в Киеве, рыбаки в данный момент находятся в Харькове. Дипломаты предпринимают все усилия для отправки их в Россию, пишет ТАСС.

В свою очередь, пресс-служба Госпогранслужбы Украины заявила в воскресенье, что российские дипломаты попытались использовать иммунитет, чтобы перевезти моряков с "Норда" через границу.

Пограничники считают экипаж "Норда" украинскими гражданами, поэтому предъявленными ими свидетельства на возвращение в РФ не дают права для пересечения границы. Как заявили в Госпогранслужбе, за попытку нарушения государственной границы составлены административные протоколы.

Госпогранслужба Украины задержала сейнер с 10 членами экипажа, в числе которых и женщина-кок, 25 марта.