"Самое тяжелое позади": Порошенко рассказал о победе света над тьмой

Самые тяжелые испытания для Украины "уже точно позади", уверен украинский президент Петр Порошенко. Об этом украинский президент, посетивший со своей семьей в ночь на воскресенье пасхальные богослужения в трех храмах Киева, заявил в своем видеопоздравлении в "Фейсбуке".

По словам Порошенко, воскресение — это "победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом". "Это и наша с вами победа", — говорит он согражданам.

"В этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади", — сказал украинский президент.

Порошенко также говорил о своей поездке в Донбасс неделю назад, передает РИА Новости. По его словам, жители Донбасса "знают настоящую цену мира и молятся за то, чтобы он наконец быстрее наступил, окончательно и бесповоротно".