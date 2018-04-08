В Крыму столкнулись электричка и маршрутка: пятеро погибли

На севере Крыма столкнулись электричка, ехавшая из Керчи в Армянск, и маршрутка, следовавшая туда же, но из Севастополя. Жертвами ДТП стали пять человек из микроавтобуса, еще четверо пострадали. Все они взрослые, уточняет ТАСС.