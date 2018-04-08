Смертельное ДТП с электричкой и маршруткой в Крыму: число раненых выросло в три раза

Пять человек погибли в результате столкновения электрички и микроавтобуса в крымском городе Армянск, пишет ТАСС.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Крым, число раненых выросло до 12 человек. Три человека пришли к врачам за помощью самостоятельно: двое в амбулаторию Армянска, один — в амбулаторию Красноперекопска.

Следователи проводят проверку по факту ДТП. Следователь выехал на место ЧП на севере Крыма.