Чайка: история с отравлением Скрипалей не новость, провокации Лондона идентичны

Тема:
Отравление Скрипаля 21 минута назад
Чайка: история с отравлением Скрипалей не новость, провокации Лондона идентичныЧитайте нас в Telegram
Обнародовать данные о незаконном получении Борисом Березовским убежища в Великобритании в сентябре 2003 года обещает Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Это будет сделано на брифинге для прессы 9 апреля.
Со сценарием, по которому разворачивается история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Россия сталкивается уже в третий раз — об этом генпрокурор рассказал в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.
"Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые они совершали в связи с мнимым покушением на Бориса Березовского в Лондоне и установлением обстоятельств смерти все в той же Англии Александра Литвиненко в ноябре 2006 года", — пояснил Чайка.
Генпрокуратура РФ, по словам главы ведомства, "молчать не намерена", и в понедельник, 9 апреля, проведет брифинг для прессы, передает РИА Новости. На брифинге будут преданы гласности "фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года".
Что касается смерти бывшего сотрудника ФСБ РФ, подданного Великобритании Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, британское МВД знало об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, за несколько месяцев. При этом никаких мер для их защиты принято не было, отметил Чайка.
Организовать провокацию с отравлением Скрипалей могли Лондон и Вашингтон с целью не допустить улучшения отношений России и Евросоюза. Такое мнение высказал в интервью агентству ТАСС директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.
"У меня есть ощущение, что эта провокация, которая была затеяна с делом Скрипаля, была направлена как раз на то, чтобы не допустить дальнейшего улучшения, чтобы оно не набрало динамики", — сказал он.
Ранее по теме
-
ЕС не планирует возвращать своего посла в Москву21 минута назад
-
Сол Кэмпбелл: весь негатив в отношении России должен пройти59 минут назад
-
Виктория Скрипаль попросила британцев дать визу или доказать, что она шпионка2 часа назад
-
СМИ: Скрипалям предложат переехать в США и сменить имена8 часов назад
-
Постпред РФ при ООН рассказал о новых фактах, способных перевернуть "дело Скрипаля"11 часов назад
-
Виктория Скрипаль просит Терезу Мэй о визе16 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Мюнстере грузовик влетел в толпу людей
- Скрипаль вышел из комы и заговорил
- Что появится на месте "Зимней вишни"
- В московском метро мужчине оторвало ноги
- Григорьев-Аполлонов попал в больницу
Самое читаемое
-
Арабская сказка: русская модель оказалась в тюрьме за отказ заняться сексом с принцем
- Умерла девушка, которой ввели формалин вместо физраствора
- Жертвы таганрогского отравителя потеряли все волосы за сутки
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- В Подмосковье телевизор убил двухлетнюю девочку
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
Экономика
-
Как Трамп управляет финансовыми рынками
- Торговая война США и КНР навредит автопроизводителям
- Все включено: 10 самых бюджетных направлений
- Ростуризм: авиаперелеты по России дешевеют
- Три мини-пузыря: какой из них станет большим?
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Британские спецслужбы против морских свинок
- В саратовских Шиханах не нашли химоружия
- Физраствор или формалин: цена ошибки
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Куличи, перезвон и мыльные пузыри: пасхальные выходные в Москве
- Театр Моссовета отмечает 95-летие
- "Московское долголетие": первые результаты
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись
- "Бесшумная" гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
- Вне Галактики впервые открыта "невидимая" нейтронная звезда
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси