Чайка: история с отравлением Скрипалей не новость, провокации Лондона идентичны

Обнародовать данные о незаконном получении Борисом Березовским убежища в Великобритании в сентябре 2003 года обещает Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Это будет сделано на брифинге для прессы 9 апреля.

Со сценарием, по которому разворачивается история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Россия сталкивается уже в третий раз — об этом генпрокурор рассказал в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые они совершали в связи с мнимым покушением на Бориса Березовского в Лондоне и установлением обстоятельств смерти все в той же Англии Александра Литвиненко в ноябре 2006 года", — пояснил Чайка.

Генпрокуратура РФ, по словам главы ведомства, "молчать не намерена", и в понедельник, 9 апреля, проведет брифинг для прессы, передает РИА Новости. На брифинге будут преданы гласности "фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года".

Что касается смерти бывшего сотрудника ФСБ РФ, подданного Великобритании Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, британское МВД знало об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, за несколько месяцев. При этом никаких мер для их защиты принято не было, отметил Чайка.

Организовать провокацию с отравлением Скрипалей могли Лондон и Вашингтон с целью не допустить улучшения отношений России и Евросоюза. Такое мнение высказал в интервью агентству ТАСС директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.