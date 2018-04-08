Хоккеист Владимир Тарасенко рискует пропустить чемпионат мира

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко получил травму в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. 26-летний хоккеист не смог доиграть встречу с "Колорадо Эвеланш".

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Тренерский штаб нашей сборной рассчитывает на хоккеистов НХЛ, чьи клубы уже завершили сезон.

"Сент-Луис" не смог пробиться в финал Кубка Стэнли, и Владимир Тарасенко мог бы сыграть за сборную России на чемпионате мира. Однако травма ставить под сомнение участи Тарасенко в мировом первенстве. В нынешнем сезоне Тарасенко забросил в матчах регулярного чемпионата НХЛ 33 шайбы и сделал столько же голевых передач.