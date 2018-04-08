ДТП с электричкой и маршруткой в Крыму: водитель мог уснуть за рулем

Крымский переезд, на котором случилась авария, унесшая жизни 5 человек, оснащен звуковой и световой сигнализацией. Сигнализация в рабочем состоянии.

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на 124 километре на нерегулируемом переезде недалеко от города Армянска водитель микроавтобуса "Мерседес-спринтер" выехал на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой, следующей по маршруту "Керчь – Армянск". Состав с рельсов не сошел, среди пассажиров поезда пострадавших нет.

В маршрутке – от 4 до 12 пострадавших, 5 погибших.

По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем или потерять контроль надо дорогой из-за приступа, передает "Интерфакс".