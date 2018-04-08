Очевидцы сняли на видео "водопад" в терминале аэропорта "Домодедово"

Пассажиры запечатлели небольшой "водопад", образовавшийся в терминале аэропорта "Домодедово". По утверждению автора, события, попавшие в объектив мобильного телефона, произошли в воскресенье, 8 апреля.

На записи видно, что с потолка льется вода, которую с переменным успехом собирают уборщики, работающие в воздушной гавани. Через некоторое время прохудившейся крышей занялись ремонтники, сравнительно быстро устранившие протечку.

Событие вызвало живой интерес у людей, оказавшихся поблизости. Они охотно снимали происходящее на видео.