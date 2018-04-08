Сын президента Финляндии два месяца прожил безымянным

Президент Финляндии Саули Ниинисте и его супруга Йенни Хаукио лишь 7 апреля дали имя сыну, который родился 2 февраля. "Епископ Эеро Хуовинен сегодня крестил нашего сына Ааро Вели Вяйняме", — сообщается на странице главы финского государства в Facebook.

Примечательно, что 7 апреля отпраздновала свой день рождения супруга президента – ей исполнился 41 год.

Саули Ниинисте, которому 69 лет, состоит во втором браке с финской поэтессой Йенни Хаукио, это их первенец. У Ниинисте двое детей от первого брака. Первая супруга политика погибла в автомобильной аварии в 1995 году.