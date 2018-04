Белку, получившую разряд на ЛЭП, спасли непрямым массажем сердца. Видео

Колумбийские подростки успешно провели процедуру сердечно-легочной реанимации для спасения белки, случайно получившей удар током на проводах линии электропередачи. Видео чудесного спасения зверька быстро распространяется в соцсетях.



По имеющейся информации, дело было в колумбийском городе Картахена. Белку уложили на сиденье мопеда, раскрыв ей рот и постукивая пальцем по грудной клетке. Спустя какое-то время грызун начал дышать, затем двигаться, и в итоге благополучно убежал от своих спасителей.

Это уже не первое видео с чудесным спасением белки за последнее время. В конце марта первокурсница Центрального Мичиганского университета Нэтэли Белсито поделилась в "Твиттере" кадрами со спасенной ею белкой, тонувшей в бассейне. По словам спасительницы, сведения о том, как провести реанимацию на месте, она почерпнула в одном из телевизионных сериалов.

Brought a squirrel back from the dead, what was your Wednesday like? #chipshelpingchips pic.twitter.com/htDv2ncjzI