Появилось видео с места столкновения электрички и микроавтобуса в Крыму

В сети размещены кадры, запечатлевшие последствия страшной аварии, произошедшей в воскресенье, 8 апреля в Крыму.

На севере полуострова столкнулись микроавтобус и электричка, следовавшая из Керчи в Армянск.

По последним данным, в результате ДТП погибли пять человек, еще 7 получили травмы различной степени тяжести. Свои соболезнования в связи с трагедией выразил глава региона Сергей Аксенов.

На месте ЧП работают спасатели и представители правоохранительных органов.