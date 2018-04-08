Новости Спорт

Все видео этой рубрики
8 апреля 201814:13

"Ахмат" собирается вернуть Рахимова на пост главного тренера

football-express.ru

Читайте нас в Telegram

Рашид Рахимов может возглавить грозненский "Ахмат" будущим летом. Клуб уже вступил в переговоры с 53-летним тренером.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", Рашид Рахимов может вернуться на пост главного тренера "Ахмат". В ходе переговоров тренер озвучил ряд пожеланий. Если он будут выполнены, то Рахимов снова возглавит клуб из Грозного.

Рашид Рахимов тренировал грозенский "Терек" с 2013 по 2017 годы. Под его руководством грозненцы добились наивысшего результата в истории – заняли пятое место в чемпионата 2016/17. В 2017 году контракт Рахимова истек, и новым тренером клуба, переименованного в "Ахмат" стал Олег Кононов. Но в конце октября Кононов оставил свой пост. Новым тренером был назначен Михаил Галактионов. После ряда неудач в весенней части турнира Галактионов лишился своего поста, и исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Ледяхов, ранее входивший в тренерский штаб Рахимова.

Сейчас

14:59

Маршрутка против электрички: уточнено число погибших и раненых в Крыму

14:49

Киев открестился от гарантий по "Норду"

14:44

Умерла актриса Анжелика Волчкова

12:29

В Крыму столкнулись электричка и маршрутка: пятеро погибли

12:18

Пожар в московской 17-этажке: спасены более 20 человек, есть пострадавшие

11:56

В центре Мюнстера сняли оцепление

09:20

Владимир Путин поздравил всех православных с праздником Пасхи

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Маршрутка против электрички: уточнено число погибших и раненых в Крыму

Маршрутка против электрички: уточнено число погибших и раненых в Крыму

5 минут назад
Умерла актриса Анжелика Волчкова. Ей было всего 47

Умерла актриса Анжелика Волчкова. Ей было всего 47

29 минут назад
ЧП в Дели: подробности инцидента с россиянами

ЧП в Дели: подробности инцидента с россиянами

22 минуты назад
Дело Скрипалей рассыпается, но Запад уже раскручивает новый вброс

Дело Скрипалей рассыпается, но Запад уже раскручивает новый вброс

39 минут назад
Киев открестился от гарантий по "Норду"

Киев открестился от гарантий по "Норду"

24 минуты назад
Водитель грузовика-убийцы был известен немецкой полиции

Водитель грузовика-убийцы был известен немецкой полиции

42 минуты назад
Историческая победа: Нурмагомедов не оставил Яквинте шансов

Историческая победа: Нурмагомедов не оставил Яквинте шансов

1 час назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Белку, получившую разряд на ЛЭП, спасли непрямым массажем сердца. Видео

Белку, получившую разряд на ЛЭП, спасли непрямым массажем сердца. Видео

52 минуты назад
Сын президента Финляндии два месяца прожил безымянным

Сын президента Финляндии два месяца прожил безымянным

1 час назад
Чтобы продать дачу, придется ждать 8 месяцев

Чтобы продать дачу, придется ждать 8 месяцев

1 час назад
Келин: ЕС не понимает позицию США по "Северному потоку-2"

Келин: ЕС не понимает позицию США по "Северному потоку-2"

1 час назад
Очевидцы сняли на видео "водопад" в терминале аэропорта "Домодедово"

Очевидцы сняли на видео "водопад" в терминале аэропорта "Домодедово"

1 час назад
ЕС не планирует возвращать своего посла в Москву

ЕС не планирует возвращать своего посла в Москву

1 час назад
Сестра Савченко выложила фото с "пасхальными" гранатами

Сестра Савченко выложила фото с "пасхальными" гранатами

1 час назад
Чайка: история с отравлением Скрипалей не новость, провокации Лондона идентичны

Чайка: история с отравлением Скрипалей не новость, провокации Лондона идентичны

2 часа назад
Невыученный урок: владельцы ТЦ продолжают играть с огнем

Невыученный урок: владельцы ТЦ продолжают играть с огнем

2 часа назад
Сахалинские рыбаки утопили снегоход во время экстренной эвакуации на сушу. Видео

Сахалинские рыбаки утопили снегоход во время экстренной эвакуации на сушу. Видео

2 часа назад
"Самое тяжелое позади": Порошенко рассказал о победе света над тьмой

"Самое тяжелое позади": Порошенко рассказал о победе света над тьмой

2 часа назад
Пожар в московской 17-этажке: спасены более 20 человек, есть пострадавшие

Пожар в московской 17-этажке: спасены более 20 человек, есть пострадавшие

2 часа назад
Виктория Скрипаль попросила британцев дать визу или доказать, что она шпионка

Виктория Скрипаль попросила британцев дать визу или доказать, что она шпионка

3 часа назад
Путин подарил Патриарху уникальное яйцо

Путин подарил Патриарху уникальное яйцо

3 часа назад
Израиль запретил ввоз шин в Газу

Израиль запретил ввоз шин в Газу

4 часа назад
Александр Овечкин в седьмой раз стал самым метким в чемпионате НХЛ

Александр Овечкин в седьмой раз стал самым метким в чемпионате НХЛ

4 часа назад
Пасхальное перемирие не принесло мир в Донбасс

Пасхальное перемирие не принесло мир в Донбасс

4 часа назад
Вид на океан и соседство с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки

Вид на океан и соседство с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки

5 часов назад
Пожар в жилом доме под Великим Новгородом унес жизни пяти человек

Пожар в жилом доме под Великим Новгородом унес жизни пяти человек

6 часов назад
В Махачкале без электричества остались более 25 тысяч человек

В Махачкале без электричества остались более 25 тысяч человек

8 часов назад
Девять человек пострадали в ходе беспорядков из-за ареста бывшего президента Бразилии

Девять человек пострадали в ходе беспорядков из-за ареста бывшего президента Бразилии

8 часов назад
НХЛ. "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси", Овечкин забросил дважды

НХЛ. "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси", Овечкин забросил дважды

9 часов назад
Госдеп США обеспокоен сообщениями о возможном применении химоружия в Сирии

Госдеп США обеспокоен сообщениями о возможном применении химоружия в Сирии

10 часов назад
Трамп прокомментировал слухи о чрезмерных расходах Прюитта

Трамп прокомментировал слухи о чрезмерных расходах Прюитта

11 часов назад
Пожар в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке: один человек погиб, четверо пострадали

Пожар в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке: один человек погиб, четверо пострадали

11 часов назад
Авария автобуса с хоккеистами в Канаде: число жертв выросло до 15 человек

Авария автобуса с хоккеистами в Канаде: число жертв выросло до 15 человек

12 часов назад
Постпред РФ при ООН рассказал о новых фактах, способных перевернуть "дело Скрипаля"

Постпред РФ при ООН рассказал о новых фактах, способных перевернуть "дело Скрипаля"

13 часов назад
"Синяя птица" улетает к "Последнему богатырю"

"Синяя птица" улетает к "Последнему богатырю"

06.04.2018 21:28
Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!)

Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!)

06.04.2018 19:57
Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают

Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают

06.04.2018 19:08
"Березка. Красота на экспорт": фильм о легендарном коллективе - на "России 1"

"Березка. Красота на экспорт": фильм о легендарном коллективе - на "России 1"

06.04.2018 13:30
Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

32 минуты назад
5
Названы самые прибыльные голливудские фильмы 2017 года

Названы самые прибыльные голливудские фильмы 2017 года

22 часа назад
В России спустя 50 лет появилась настольная карточная игра, ставшая популярной в Европе

В России спустя 50 лет появилась настольная карточная игра, ставшая популярной в Европе

07.04.2018 15:19
Инсульт вызывает больше проблем со здоровьем, чем принято считать

Инсульт вызывает больше проблем со здоровьем, чем принято считать

07.04.2018 10:52
Еженедельная программа Вести.net от 7 апреля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 7 апреля 2018 года

07.04.2018 10:49
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50
Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

30.03.2018 22:50