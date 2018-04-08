"Ахмат" собирается вернуть Рахимова на пост главного тренера

Рашид Рахимов может возглавить грозненский "Ахмат" будущим летом. Клуб уже вступил в переговоры с 53-летним тренером.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", Рашид Рахимов может вернуться на пост главного тренера "Ахмат". В ходе переговоров тренер озвучил ряд пожеланий. Если он будут выполнены, то Рахимов снова возглавит клуб из Грозного.

Рашид Рахимов тренировал грозенский "Терек" с 2013 по 2017 годы. Под его руководством грозненцы добились наивысшего результата в истории – заняли пятое место в чемпионата 2016/17. В 2017 году контракт Рахимова истек, и новым тренером клуба, переименованного в "Ахмат" стал Олег Кононов. Но в конце октября Кононов оставил свой пост. Новым тренером был назначен Михаил Галактионов. После ряда неудач в весенней части турнира Галактионов лишился своего поста, и исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Ледяхов, ранее входивший в тренерский штаб Рахимова.