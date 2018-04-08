Дело Скрипалей рассыпается, но Запад уже раскручивает новый вброс

Выгородить террористов и оправдать силовые удары извне пытаются с помощью информационных вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими силовиками, сообщает МИД РФ.

Очередная провокация появилась вчера – о химатаке на Думу. Приводятся ссылки на НПО "Белые каски", которую уличали в контакте с террористами, и другие гуманитарные организации Великобритании и США, передает РИА Новости.

Кроме того, Вашингтону нужно "раскрутить" вброс о химатаке, потому что разваливается дело об отравлении Скрипалей. Так считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, написавший соответствующий пост в Facebook. Политик отреагировал на заявление Госдепартамента США о том, что если подтвердится факт нового применения химического оружия в Сирии, то ответственность за это ляжет на Россию.

Косачев уверен, что таким образом формирование общественного мнения: если где-то применялось химоружие – виновата Россия. И здесь США удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов, вроде тех же "Белых касок". Еще у вброса есть очевидная цель — сорвать вывод боевиков "Джейш аль-Ислам" из города Дума и препятствовать наступлению сирийских правительственных войск.