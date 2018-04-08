Киев открестился от гарантий по "Норду"

Информация о гарантиях возвращения в Россию через контрольно-пропускной пост "Чонгар" в Крыму, данных Украиной экипажу российского рыболовецкого судна "Норд", не соответствует действительности. Об этом, передает РИА Новости, заявил постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Сообщалось, что накануне вечером украинские пограничники остановили транспорт с девятью членами экипажа сейнера "Норд" в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области. Как рассказал "России 24" адвокат Владимир Войтюк, пограничники похитили паспорта членов экипажа.

Пограничники Украины считают экипаж "Норда" украинскими гражданами, поэтому предъявленными ими свидетельства на возвращение в РФ не дают права на пересечение границы. Как заявили в украинской Госпогранслужбе, за попытку нарушения государственной границы составлены административные протоколы.

По информации посольства России в Киеве, рыбаки в данный момент находятся в Харькове. Дипломаты предпринимают усилия для отправки их в Россию.

Впоследствии Анна Шевелева, представитель судовладельца "Норда" — керченского рыбколхоза имени 1 Мая, — сообщила, что украинская сторона гарантировала морякам переход в Крым через пункт пропуска "Чонгар".

Информация о договоренности России и украинских властей об организованном пропуске членов экипажа "Норда'' через административную границу с Крымом без надлежащих документов, удостоверяющих личность, "является фейком", написал постпред Борис Бабин в "Фейсбуке". По его словам, российским морякам якобы пытаются передать из Крыма "легальные документы" — паспорта граждан Украины, с которыми "их пропустят в Крым через КПВВ (контрольный пункт въезда — выезда) без проблем".

Украинская погранслужба задержала экипаж крымского рыболовецкого судна "Норд" в Азовском море 25 марта. Морякам предъявили обвинение "в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Позднее херсонский суд наложил на них административные штрафы. В России прокомментировали произошедшее, назвав пиратством и морским терроризмом. Возбуждено уголовное дело по статье "Угон судна".

На девятерых членов команды наложили административные штрафы. Капитану Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. В отличие от остальных членов экипажа "Норда" капитан остается в изоляторе временного содержания.