ЧП в Дели: подробности инцидента с россиянами

Пассажиры экстренно севшего в Дели (Индия) самолета вернутся в Россию двумя рейсами – 8 и 9 апреля.

В субботу самолет RL-772, летевший из Фукуока (Вьетнам) в Екатеринбург (Россия) из-за технической неисправности был вынужден сесть в аэропорту имени Индира Ганди.

На борту находились 352 пассажира, они в порядке, сейчас размещены в гостиницах рядом с аэропортом. С ними на постоянной связи находятся сотрудники посольства, передает РИА Новости.