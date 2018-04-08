Маршрутка против электрички: уточнено число погибших и раненых в Крыму

В результате столкновения электрички и микроавтобуса на железнодорожном переезде на севере Крыма погибли пять человек, семеро пострадали. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ГИБДД, всего в автобусе находились 13 человек, 12 из них погибли либо пострадали. В числе погибших — и водитель автобуса.

Для выяснения причин ДТП власти Крыма создали рабочую группу во главе с вице-премьером Игорем Михайличенко. Проверку по факту аварии проводят также Следственный комитет и полиция. По предварительным данным, водитель маршрутки мог уснуть за рулем или потерять контроль над дорогой из-за приступа болезни.

Глава Крыма Сергей Аксенов уже выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Между тем "Интерфакс" сообщает, что маршрутное такси марки "Мерседес", которое столкнулось с пригородным поездом, принадлежит частной транспортной компании "Браво-Люкс". В компании подтвердили, что попавший в аварию автобус принадлежит им, но комментарии давать отказались до выяснения причин трагедии.

Компания "Браво-Люкс" занимается перевозками внутри Крыма, а также организует рейсы из городов полуострова до границы с Украиной и от границы этой страны до ряда украинских населенных пунктов: Херсона, Николаева, Одессы, Киева, Скадовска, Каховки и Чаплинки.

В субботу маршрутка следовала из Севастополя в Армянск. На нерегулируемом железнодорожном переезде между Красноперекопском и Армянском она выехала на пути перед приближающейся электричкой Керчь-Армянск. После столкновения поезд с рельсов не сошел, железнодорожное полотно не пострадало.