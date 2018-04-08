Из всех животных Скрипалей выжил лишь кот из России

Прошел месяц с момента таинственного отравления в Англии двух российских граждан — Сергея и Юлии Скрипалей. Президент Путин на вопрос журналиста, ждет ли Россия извинений от Англии, спокойно ответил: "Да мы ничего не ждем. Мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем в последнее время. Это касается не только покушения на Скрипаля. Это касается и всех других аспектов международных отношений. Нужно вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на фундаментальных нормах международного права, и тогда обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой".

Ранее Путин напомнил, что, по данным международных экспертов, два десятка стран могут производить нервно-паралитические вещества подобные тому, которое англичане сейчас приписывают России.

Лондон, между тем, до сих пор не может предоставить ни одного проверенного факта в пользу своих обвинений Москвы. Зато факты против Великобритании как-то накапливаются с удивительной скоростью.

Уже ясно, что правительство Терезы Мэй всем просто врет. Меня лично интересует сейчас один вопрос: что с английской королевой? Ее Величество Елизавету Вторую тоже обманывают или она сама в деле? И как любой из этих вариантов скажется на ее репутации? И вообще интересуется ли королева тем, что творят ее подданные, обличенные властью?

Может, да, а может, и нет уже? Но в любом случае, какова сейчас роль Ее Величества как высочайшего морального авторитета в королевстве? Просто молчать? Но тогда это с высокой степенью вероятности может смахивать на покрывательство. И в каких тогда случаях моральный авторитет должен заговорить?

Единственное, что можно утверждать сейчас с самой высокой степенью вероятности, — это то, что королева не одобряет кремацию двух морских свинок Сергея Скрипаля, ведь сжигание тел погибших домашних животных выглядит как уничтожение вещдоков. Более того, заодно сожгли и кота, хотя он-то выжил. Но ведь поймали, убили и сожгли. Именем королевы! Ну, как это назвать?! Жестокая судьба животных стала известна лишь недавно. И вот как это было.

Как известно, дело об отравлении в Англии отца и дочери — Сергея и Юлии Скрипалей — расследует группа из более чем 400 полицейских и военных. Господа профессионалы Ее Величества так были заняты имитацией бурной деятельности, что в ходе обыска дома у Скрипалей четырех домашних животных не приметили. После обыска входную дверь унесли с собой, помещение как-то заперли и опечатали, а двух котов и пару морских свинок по недосмотру оставили дома голодать — без пищи и воды. Когда же сестра Юлии Скрипаль Виктория спросила у правительства Великобритании о судьбе питомцев, полиция вновь вломилась в дом к Скрипалям.

Морские свинки в своих клетках уже умерли от голода и жажды. Привезенный из России дворовый кот Масяня, не выдержав такой жизни, выбрал свободу и ушел. А второй кот — местный черный перс с гордым именем Нэш Ван Дрейк — был найден в плачевном состоянии и большом стрессе.

По этому случаю выжившего кота-героя, сохранившего верность родному дому, решили усыпить или, как это в Англии звучит официально, кот Нэш Ван Дрейк подвергся эвтаназии. В его же интересах. Эвтаназия, правда, — дело добровольное. Кот смерти не искал. Но за него решили господа профессионалы Ее Величеств, мол, они лучше кота знают, что ему нужно. Именем королевы!

И вот сколь пафосно о расправе над выжившим котом по имени Нэш Ван Дрейк сообщил официальный представитель британского Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства: "Решение было принято из наилучших побуждений, в интересах самого животного и его благополучия".

Сжигали всех питомцев в секретном военном центре химоружия Porton Down. Официально — из-за опасений, что свинки и кот могли быть смертельно отравлены нервно-паралитическим веществом, тем, что Тереза Мэй называет "Новичок".

Но минуточку! Ведь тогда тем более свинок и кота не надо было сжигать. Положите их в герметичный контейнер, в холодильник и исследуйте дальше, предъявляйте их как вещдоки международным экспертам. Зачем же вещдоки жечь? Ведь так поступают лишь те, кто сам совершил преступление. Здесь у англичан явно какая-то недохватка. Врали, врали, а на морских свинках и прокололись.

Недавно британский МИД предупредил подданных королевства о возможном росте в России антибританских настроений. И мол, подданные, направляясь в Россию, студенты или футбольные болельщики на чемпионат, должны это по соображениям безопасности учитывать. Но опять прокол. Уж точно не думаю, что простым англичанам что-то у нас грозит.

Но рост антибританских настроений — уже факт. Просто это не повод, чтобы англичан здесь тупо бить. Бить их не надо. Это не культурно. Будет по-другому. Не удивлюсь, что после всей этой истории богатые русские перестанут покупать Rolls-Royce, Bentley и Jaguar. Старые уж оставят в гаражах и будут докатывать, а купить новую английскую машину сейчас не будет считаться хорошим тоном. Уж точно не акт патриотизма.

Впрочем, такие настроения могут распространиться и на остальные британские товары. Можно ожидать падения интереса к виски. Виски из Ирландии или Японии станут моднее. Да и с какой стати в наших дорогих ресторанах подают минеральную воду из Великобритании? Не дико ли? Да и вообще если кто-то думает, что Великобритания богата минеральными источниками, то это не так. Скорее всего, английскую питьевую воду, которую мы все еще почему то импортируем в бутылках в Россию, в Англии уже пили. К тому же вода эта с высокой степенью вероятности отравлена.

Кстати, о политических отравлениях. Дело проверенное. И эффективное. Помните Виктора Ющенко? Осенью 2004 года у Ющенко вдруг раздулось лицо. Пошло гнойничками. А потом все вспухло, перекосилось и обезобразилось чуть ли не до неузнаваемости. Очень хорошо все это помню. Тогда я сам как раз жил и работал как журналист в Киеве. Так вот вся история пришлась ровно на время предвыборной кампании.

Ющенко — кандидат в президенты и Янукович — тоже кандидат. Во втором туре Янукович побеждает с небольшим отрывом. Но на Украине – "оранжевая" революция, та, что за Ющенко. Дело решил вброс про злонамеренное отравление Ющенко с целью убийства. Мол, это власть, а президентом тогда был Леонид Кучма, решила так устранить конкурента, а за властью стоит Россия. Все просто. Так тогда спекулировали все украинские "оранжевые" революционеры: и Порошенко, и Луценко, и Тимошенко.

Для пущей достоверности называли и отравляющее вещество — диоксин. С высокой степенью вероятности русский диоксин. И никаких доказательств. Ни одного анализа! Но.

"Такой диоксин производится в четырех-пяти военных лабораториях России, Америки и ряда других стран. Наши спецслужбы проинформировали меня о том, как этот материал попал в Украину, но доказательства находятся у генерального прокурора, который со временем должен дать ответ на этот опрос", — заявил тогда Виктор Ющенко.

Ющенко лукаво упоминает Америку, но лишь для того, чтобы дать в Вашингтон пас. Пас принят. И вот уже The Washington Post валит все на Россию, сообщая о "наличии признаков" того, что диоксин, которым отравлен Ющенко, напоминает высококонцентрированный диоксин, произведенный в одной из лабораторий в России в начале предыдущего десятилетия. Ну, да ладно. Ющенко тогда улетел в Австрию лечиться.

Австрийская клиника Rudolfinerhaus ссылается на врачебную тайну. Все загадочно, но в любом случае виновата Россия. А Ющенко жалко, но он — несгибаемый украинский герой, пострадавший из-за России. Раздутый гнев и "оранжевая" жалость к вроде бы "отравленному", но выжившему и несломленному позволили Ющенко настоять на третьем туре выборов, что неконституционно, переломить настроения в свою пользу и стать президентом. Отличный политический результат.

И лишь потом выяснилось, что все — большая ложь. Не было ни диоксина, ни попытки устранения политического конкурента. Собственное отравление Виктору Ющенко не удалось доказать, даже сидя в кресле президента страны. Уж казалось бы, все возможности, все в руках, но уголовное дело было свернуто. По той простой причине, что Ющенко категорически отказывался сдать кровь на анализ. Никому. Возникла какая-то левая пробирка якобы с его кровью, но там содержание диоксина оказалось в десятки тысяч раз выше, чем совместимое с жизнью. То есть набодяжили. А процессуально корректно Ющенко так кровь ни разу и не сдал. И до сих пор отказывается. Боится.

Ведь позже специальная парламентская комиссия, созданная в Верховной Раде по делу об "отравлении" Ющенко документально доказала, что никакого покушения на кандидата в президенты не было, а обезображенное лицо кандидата в президенты было результатом сочетания косметических процедур — с нарушением режима и прописанной диеты. Ющенко сделал на Украине мезотерапию для разглаживания морщин на лице. Технически это множество укольчиков определенным "коктейлем". Алкоголь после этого категорически нельзя.

Презирая недельный запрет, Ющенко пил все что можно и все что нельзя. Домашний украинский коньяк с пивом закусывал копченым салом с раками, а потом шел париться в русской бане с вениками, что тоже никак нельзя, но зато после — японские суши и чеснок с молоком и второй круг, начиная с домашнего коньяка.

Послушайте, но ведь еще букет хронических заболеваний, включая обострение панкреатита. Как результат — у Ющенко множественный некроз в точках уколов на лице и снижение иммунитета. Но команда кандидата от "оранжевых" не растерялась и решила поднять своему лидеру иммунитет вливанием стволовых клеток. Все это в документах парламентской комиссии по расследованию "отравления" Ющенко подробно описано.

Так вот стволовые клетки спровоцировали в местах некроза на лице ускоренную многократно регенерацию кожи. От этого на лице еще и бугры получились, изменились лоб, подбородок, щеки. Почему-то выросли уши... Но зато сама конструкция, схема сработала: отравление, обвинение России, осуждение международным сообществом, достижение политических целей. Позже "отравление" не подтвердилось, но поставленные задачи-то решены. Да и антироссийский осадок остался.

До сих пор. Недавно экс-посол США в России Макфол совершенно по-иезуитски написал в своем Тwitter: "Спросите у бывшего президента Украины Виктора Ющенко, верит ли он, когда говорят, что Кремль не отравляет политических оппонентов внутри страны и за рубежом". Макфол, видимо, не в курсе. Спрашивали у Ющенко недавно, знает ли он сейчас, кто его отравил. А тот, представляете, что ответил: "Знаю. Но не скажу". Смешно.

Не так давно "Вести недели" говорили об украинизации Великобритании. А что не так? Разве не похоже? Англичанка решает свои проблемы. Также мы говорили и о том, как английский джентльмен может соврать, даже и не считая это грехом. А вот уже и британский министр иностранных дел — такой удивительный джентльмен Борис Джонсон — пойман на прямой лжи.

Дело было так. Руководитель секретной военной лаборатории по отравляющим веществам Гэрри Эйткенхед в интервью Sky News заявил, что его исследователям не удалось установить происхождение нервно-паралитического газа, с которым покушались на Скрипалей. Гэрри Эйткенхед просто сухо сообщил результат своих изысканий. Заявление вызвало в прессе взрыв, ведь уже через две недели после отравления Борис Джонс обвинял Россию как раз на основании данных, якобы полученных из Porton Down.

"Когда я посмотрел на свидетельства, я имею в виду выводы специалистов из лаборатории Porton Down, они в своих выводах были совершенно категоричны. Я спросил ответственного: "Вы уверены?" Он ответил, что сомнений нет", — отметил Джонсон.

И вот теперь руководитель лаборатории делает заявление, что все совсем не так. Мистер Эйткенхед спасает тем самым свою научную репутацию, ведь министры и правительства приходят и уходят, а научная репутация остается.

А что Борис Джонсон? А то, что министр иностранных дел Великобритании считает для себя возможным в деле со Скрипалями соврать. И премьер Тереза Мэй — тоже, поскольку не делает своему министру даже замечания. И вообще никак на прямую ложь своего министра иностранных дел не реагирует. То есть ложь для британского правительства в деле Скрипалей с обвинениями России приемлема.

Если так, то хочется спросить, к какой солидарности призывает своих союзников Великобритания? Просто к солидарности во что бы то ни стало? То есть поддержать ложь? Но ведь нам говорят, что НАТО — это не столько военная организация, сколько ценностный союз. Тогда что ценность? Ложь? И вокруг нее ценностная солидарность?

Так или иначе, а всех своих союзников — и Европу, и Америку — Великобритания поставила в дурацкое положение. Но это еще полбеды. Лондон ведь по ложному поводу натравливал всех на ядерную державу, занимаясь подстрекательством. Это что вообще? Какова цель подстрекательства? А о ней прекрасно сказал постпред России в ООН Василий Небензя.

"Основная цель понятна — дискредитировать и даже делегитимизировать Россию. Обвинить ее в применении страшного негуманного оружия, в сокрытии арсеналов, нарушении КЗХО. Поставить под вопрос ее роль не только в урегулировании в Сирии, но и где бы то ни было. Политическую легитимность России в принципе", — подчеркнул Небензя.

То есть англичане замахнулись ни много ни мало на то, чтобы поставить целую Россию вне закона. Но, позвольте, пока Лондон вне закона ставит саму Великобританию. Господа островитяне никак не хотят действовать в правовом поле, соблюдать конвенции и отвечать на законные вопросы. Даже допускать Россию к совместному расследованию, на что Россия имеет законное право.

Интересно, как аргументирует эту позицию постпред Великобритании в ООН Карен Пирс. "Разрешить российским ученым участвовать в расследовании, когда Россия является наиболее вероятным виновником преступления в Солсбери, — это как если бы Scotland Yard пригласил профессора Мориарти", — сказала она.

Мориарти — литературный персонаж у Конан Дойля, главный злодей, криминальный гений, с которым борется знаменитый сыщик Шерлок Холмс. Но при чем здесь Мориарти? И при чем здесь детективные романы? Или Карен Пирс мнит себя не дипломатом, а литературным героем, считая, что и вся Великобритания — это большой Шерлок Холмс, а Россия — огромный Мориарти? Но даже в столь порочной парадигме все равно не следовало бы сжигать морских свинок. Шерлок Холмс так никогда бы не поступил.