Выжившие: "чудесное восстановление" Скрипалей и побег кота-россиянина

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль уже не в критическом состоянии, а его дочь говорит, что силы возвращаются к ней с каждым днем. При этом еще несколько недель они, казалось, были на грани жизни и смерти. "Чудесное выздоровление" Скрипалей попытался объяснить в интервью Sky News профессор экологической токсикологии в Университете Лидса Алистер Хэй.

По словам ученого, все нервные агенты смертельны — именно поэтому они выбраны в качестве химического оружия. "Новичок" же был создан для того, чтобы наносить организму "непоправимый" вред, пишет британское издание, ссылаясь на другого ученого — Вила Мирзаянова, которого называют одним из создателей этого отравляющего вещества.

Выжить после отравления таким веществом, по мнению профессора Хэя, Скрипалям помогла лишь быстрая и высококвалифицированная помощь британских медиков. Люди, которые, как сообщается, 4 марта нашли Скрипалей на скамейке в Солсбери с пеной на губах и вызвали скорую помощь, спасли им жизнь. И, конечно, парамедики, которые оперативно прибыли на место, пока Скрипали еще дышали, и смогли помочь им не умереть.

"Волшебного" лекарства при отравлении "Новичком", по словам Хэя, не существует, что делает лечение "чем-то вроде неточной науки". О существовании какого-либо специфического противоядия для этого отравляющего вещества неизвестно, однако Скрипалям, вероятно, дали один из нескольких общих антидотов.

Нервные агенты в конечном итоге метаболизируются и выводятся из организма, объяснил Хэй. Возможно, что Сергею и Юлии Скрипалям в этот период давали снотворное с целью уменьшить нагрузку на мозг, пока тело борется с ядом.

Когда медики решили, что нервный агент, вероятно, был выведен из организма, они могли вывести пациентов из медикаментозного сна, говорит профессор. При этом организм начинает снова вырабатывать фермент, заблокированный или подавленный ранее отравляющим веществом. Это и могло запустить процесс быстрого восстановления Скрипалей в последние недели. На днях стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и быстро восстанавливается, затем сознание и речь вернулись и к ее отцу.

Ранее сообщалось о гибели домашних животных Скрипалей, оставшихся в их доме, опечатанном властями после инцидента в Солсбери: морские свинки погибли от обезвоживания, а кот был найден "в состоянии стресса" и усыплен. Тела мертвых животных сожгли. Выжил лишь еще один кот Скрипалей — дворовый, привезенный из России Масяня, который выбрал свободу и убежал.

Тем временем, член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал в "Фейсбуке" сообщения СМИ о возможном предложении Сергею Скрипалю и его дочери Юлии переехать в США под другими именами. За этим, по мнению Клинцевича, кроется желание спрятать потерпевших, чтобы те не рассказали лишнего.

В свою очередь, двоюродной сестре Юлии Скрипаль, Виктории, не дали визу. По ее словам, кузина хочет вернуться в Россию. Сама Виктория призвала Лондон дать ей визу, либо доказать, что она шпионка, и заявила о готовности сотрудничать с британской полицией, предоставив ей все необходимые показания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что визу родственнице Скрипалей вообще должны дать бесплатно.