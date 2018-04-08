Целью атаки на устройства Cisco считают Россию

Российская компания Solar Security, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила ТАСС, что целью пятничной атаки хакеров были объекты критической информационной инфраструктуры России.

Эксперты уточнили, что злоумышленники использовали критическую уязвимость в сетевом оборудовании компании Cisco. Solar Security проанализировала параметры взлома и выяснила, что интенсивность атаки на критические объекты выше широковещательных атак в 20-30 раз.

Пул адресов, с которых посылались пакеты данных, шире, чем при веерной атаке вирусами WannaCry и Bad Rabbit.

Сотрудники Solar Security рекомендуют всем объектам критической информационной инфраструктуры подключиться к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

По данным компании Cisco, уязвимости в программе Cisco Smart Install Client, подвержены 168 тысяч сетевых устройств.