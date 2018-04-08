Вратаря аргентинского "Велес Сарсфилд" оглушило петардой

Матч чемпионата Аргентины по футболу между "Колоном" и "Велес Сарсфилд" был прерван из-за поведения болельщиков "Колона", которые принялись забрасывать поле петардами. Одна из них взорвалась в непосредственной близости от вратаря "Велес Сарсфилд" Сесара Ригамонти.

В результате взрыва петарды Сесар Ригамонти был контужен. Судья матча прервал встречу на пятой минуте и увел команды в раздевалку. Информации о состоянии здоровья Ригамонти, которому вчера исполнился 31 год, пока неизвестно.

Аргентинские футбольные власти начали расследование инцидента в Санта-Фе. Не исключено, что домашняя арена "Колона" будет дисквалифицирована на длительный срок, а сам клуб подвергнется большому штрафу.