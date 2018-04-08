Скончался дедушка Яшке из "Митьков"

"Митек" Владимир Яшке скончался в санкт-петербургском хосписе на 71-м году жизни.

Дмитрий Шагин, один из основателей "Митьков", выразил свои соболезнования в Facebook в связи с уходом "Дорогого Дедушки Яшке".

Владимир Яшке — художник и поэт, представитель легендарного петербургского андеграунда, самый старший из "Митьков". Родился во Владивостоке в семье морского офицера, учился в Севастополе в детской художественной школе, на заочном отделении Московского полиграфического института. В 1976 году переехал в Ленинград. Его картины есть в собрании государственного Русского музея, частных коллекциях.