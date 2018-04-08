Чемпиону UFC Нурмагомедову пожелали побить тех, кто ему отказал

Победа российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова над американцем Элом Яквинтой была ожидаемой, считает экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев. Он назвал победу Нурмагомедова "событием" и отметил, что особо в этом не сомневался, добавив, что UFC – это самая престижная версия по смешанным единоборствам.

"Дальше желаю Хабибу встретиться со всеми, кто отказался от боя с ним", – приводит слова Валуева РИА Новости. По мнению экс-чемпиона мира по боксу, Нурмагомедов способен победить всех соперников и не скрывает этого.

Между тем сам обладатель титула UFC заявил журналистам, что планирует провести тур с чемпионским поясом по городам России. По словам Нурмагомедова, в его маршрут войдут Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, возможно, города Дальнего Востока. "Но в апреле я точно никуда не лечу", — сказал он.

Кроме того, Нурмагомедов допускает возможность проведения боя на осеннем турнире UFC в России. Такой турнир планируется провести в сентябре в Москве, однако официально об этом пока не объявлено. "Я бы очень хотел выступить в России, но это зависит от руководства UFC, потому что если турнир будет большим, я не буду драться на нем", – заявил российский боец.

Со своей стороны министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что все гордятся победой первого российского чемпиона UFC. Он назвал Нурмагомедова великим бойцом и сказал, что в России "невероятно гордятся" этой победой – убедительной, безапелляционной, единогласной. "Хабиб подтвердил статус непобежденного и вошел в историю как первый российский чемпион в истории UFC", — сказал Колобков, чьи слова приводит пресс-служба Минспорта.

29-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей на турнире UFC 223 в Нью-Йорке и завоевал вакантный титул чемпиона организации в легком весе. Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. Он одержал 26-ю победу в карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений.