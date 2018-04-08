Россия, Иран и Турция - за мир в Сирии, США - за деньги

3-4 апреля президент Путин провел в Анкаре за переговорами с лидерами Турции и Ирана — Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани. Это был тройственный саммит стран-гарантов урегулирования в Сирии и налаживания там мирной жизни. Идея при этом — в том, чтобы учесть и гармонизировать интересы стран всего региона.

Международный аэропорт Антальи. Даже в начале апреля рейсы с российскими туристами приземляются здесь один за другим. А летом они будут выполняться сразу из 50 российских городов. Те, кто улетают обратно домой, рассказывают: после того лета, что россиян не было, турки рады видеть их как никогда прежде.

Россиянам море уже сейчас теплое, в отелях — последние приготовления к высокому сезону. Без русских, как говорят турецкие чиновники, не исполнилась бы и полувековая мечта страны — начало стройки первой атомной электростанции. Прилетевшего в Анкару Владимира Путина встречают с особыми почестями.

Этот визит — официальный, подобных церемоний не предусматривает, но турецкая сторона настояла. Музыканты трижды исполняют и куплет, и припев российского гимна. Президент Путин обращается к почетному караулу на турецком. В составе делегаций — почти все ключевые министры с обеих сторон. Десятки рукопожатий.

Путин был в Анкаре всего четыре месяца назад. И вот — новая встреча, двухдневный большой визит. В воздухе проносятся дроны, на всю страну идет прямая трансляция — связь со стройплощадкой, где уже через несколько лет заработает АЭС Акккую, как раз к 100-летию Турецкой Республики.

"Сделаем все для того, чтобы вместе в 2023 году присутствовать при начале работы новой электростанции. Уверен, что люди, которые живут в этом районе Турции, будут довольны. Они увидят, что такое новые, современные технологии, хорошие рабочие места. А вся Турция почувствует отдачу от той работы, которая будет генерироваться на этой новой высокотехнологичной станции, на этом новом высокотехнологичном объекте. Поздравляю вас с началом работы", — сказал Владимир Путин.

Духовой оркестр. Площадь перед президентским дворцом. Особенная атмосфера. Президенты Путина и Эрдоган запускают начало стройки первой в Турции атомной электростанции.

"Для России это очень выгодно. Это заказы для наших предприятий машиностроения — энергетического, атомного", — отметил Александр Новак, министр энергетики РФ.

Ведущая роль России в газовой отрасли подтверждает в том числе и быстрое возведение газопровода "Турецкий поток".

Для переговоров Путина и Эрдогана службы протокола постарались в прямом смысле создать теплую атмосферу — всем приготовили чай. В ожидании президентов главы крупнейших компаний выстроились друг за другом чуть ли не в линейку. Первый делом лидеры идут на балкон, Эрдоган рассказывает о том, какую хочет сделать перестройку в своей резиденции.

А западные СМИ пишут о масштабной перестройке в геополитике: Турция — член НАТО, но отношения с Альянсом все хуже. Требовал же Вашингтон не покупать у России системы С-400, а Турция эту резкую критику не просто проигнорировала, но еще и попросила Россию ускорить поставки.

"Я прекрасно понимают эмоции некоторых членов НАТО, но им надо уважать соглашения, достигнутые между двумя суверенными государствами", — отметил Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции.

Впрочем, те самые некоторые члены НАТО уважать чужие решения явно не привыкли. Так что логичный вопрос: доведут ли Россия и Турция свои большие совместные планы и по С-400, и по газопроводам, и по АЭС до конца?

- На фоне конфронтационной повестки дня в отношениях России и ряда стран видите ли вы какие-либо факторы, которые могут негативно повлиять или даже сорвать реализацию этих планов?

- У нас таких факторов с Турцией нет. У нас, наоборот, очень конструктивно развиваются двухсторонние отношения. Мы ведем уже много лет переговоры с нашими европейскими партнерами по созданию второй очереди "Северного потока-2". Надеюсь, это тоже завершится позитивным результатом. Но пока мы ведем переговоры и разговоры на эту тему, с Турцией мы уже скоро закончим аналогичный проект такого же масштаба, — подчеркнул Владимир Путин.

"Соглашение по С-400 уже завершено, идет процесс производства этих ракет. Нам удалось договориться даже о сокращении срока их поставок в нашу страну", — сказал Эрдоган.

"Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно", — отметил Путин.

О встрече Путина и Эрдогана — на первых полосах всех ведущих турецких газет. Восстановление отношений между двумя странами — то, чему в Турции рады не только в туриндустрии.

250 маленьких турецких граждан только в одном из колледжей изучают русский язык. Многие родители уверены: помимо английского их дети обязательно должны знать язык страны, с которой Турцию так много связывает.

Следующий год объявлен в России и Турции Годом культуры и туризма. Понятно, впрочем, что уже в первый же день визита российского президента в Анкару речь шла не только о двусторонних отношениях, но и о ситуации в Сирии, ведь на следующее утро был назначен уже трехсторонний саммит с участием президента Ирана.

Оценки ведущих западных изданий стоит процитировать. "Лидеры Ирана, России и Турции встретились для переговоров об окончании сирийской войны. Тем самым они закрепили свое влияние на исход конфликта и изолировали США от важнейших дипломатических процессов в регионе", — написала The Washington Post.

Президенты России, Ирана и Турции снова вместе. Второй саммит по Сирии. Важен каждый кадр. Рукопожатию предшествовала кропотливая работа за закрытыми дверями. Но кое-что все же удалось увидеть. Вот министр Лавров берет под руку турецкого министра Чувашоглу и детально с ним что-то проговаривает. Президенты России, Ирана и Турции — и это принципиально важно — подтвердили территориальную целостность Сирии.

"Такая принципиальная позиция особенно значима сегодня на фоне нарастающих попыток усугубить межэтнические и межконфессиональные противоречия в сирийском обществе. Тем самым раздробить страну на части, сохранив конфликтный потенциал в ближневосточном регионе на многие годы вперед. В ход идут любые средства. Нами получены, например, неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ", — заявил российский президент.

Из Вашингтона прямо в момент этого саммита одна за другой сыпались противоречивые новости: Трамп заявлял, что хочет убрать оттуда американские войска как можно скорее, потом сказал, что на какое-то время придется остаться, а из Пентагона приходили сообщения о желании, наоборот, нарастить группировку.

"Американцы сегодня говорят одно, а завтра — другое. Сначала говорили, что будут уходить из Сирии, а затем — что им хотелось бы больше денег все-таки. И они требуют от других сторон, чтобы им давали деньги, чтобы они остались дальше. Мы так понимаем, что они хотят немножко доить некоторые страны, чтобы дальше остаться в этой стране", — сказал президент Ирана Хасан Роухани.

"Мой дорогой брат Роухани не говорит о сумме. 7 триллионов долларов! Представляете? До сих пор в этом регионе. Нужно вернуть эти деньги. Если эти деньги будут собраны, это, несомненно, облегчит процесс", — подчеркнул Тайип Эрдоган.

"То, что Москва, Тегеран и Анкара местами имеют абсолютно разные интересы в Сирии и в остальном мире, играет второстепенную роль. Более важное значение имеет сигнал, который исходит от тройного рукопожатия Эрдогана, Роухани и Путина: смотрите, европейцы и американцы, вы нам не нужны!" – пишет немецкая Handelsblatt.

В своем совместном заявлении президенты трех стран объявили о совместной решимости наращивать усилия в Сирии, как сказано в документе, "по успокоению ситуации на земле". Единственный способ решения проблем — политическое урегулирование. Все понимают, что дорога еще предстоит долгая, так что точно понадобится еще один такой саммит.