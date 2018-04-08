Двух голов Погребняка не хватило "Тосно" для победы над "Уралом"

Воскресную программу 25 тура чемпионата России по футболу открыл матч в Санкт-Петербурге. Новичок премьер-лиги "Тосно" принимал "Урал" из Екатеринбурга. Встреча завершилась вничью 2:2.

Шесть минут понадобилось самому опытному игроку "Тосно" Павлу Погребняку, чтобы забить первый мяч в матче. Голевую атаку начал Илья Жигулев, продолжил Вагиз Галиуллин, а завершил Погребняк. Уральцы отыгрались за пять минут до перерыва. Владимир Ильин опередил защитника и протолкнул мяч в ворота Давида Юрченко. После первых 45 минут ничья 1:1.

"Тосно" активно начал вторую половину встречи, создав у ворот Ярослава Годзюра несколько опасных моментов. На 58 минуте Галиуллин был сбит в штрафной, и Погребняк реализовал пенальти. Последний раз Павел забивал два мяча в матче чемпионата России в далеком 2008 году.

"Тосно" не смог довести встречу до победы. За три минуты до финального свистка Отман Эль-Кабир после скидки Владимира Ильина сравнял счет. В оставшееся время соперники попытались изменить исход встречи. В уже добавленное время Юрченко спас "Тосно", а Пгребняк угодил в стойку ворот "Урала".

В итоге ничья 2:2. "Урал", завершивший 12 матч мирным исходом, набрал 30 очков и занимает девятое место. "Тосно" упустил возможность выйти из зоны вылета. У команды из Ленинградской области 24 очка и предпоследнее, 15 место.