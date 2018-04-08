Чайка предложил британцам отдать 61 преступника и 500 миллиардов

Генпрокурор Юрий Чайка в интервью телеканалу НТВ сообщил о требовании России к Великобритании вернуть подозреваемых в экономических преступлениях и выведенные ими средства.

По словам Чайки, с 2002 года властям Великобритании направлен 61 запрос о выдаче подозреваемых или осужденных. Сумма ущерба составляет 500 миллиардов рублей, добавил Генпрокурор.

"То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши", — заявил Чайка.

Генпрокурор рассказал, что по новому английскому закону иностранцам придется доказать законность своих капиталов. Чайка уверен, что лицам из российского списка будет очень трудно это сделать. Криминальные финансы британские власти намерены конфисковать.

Как утверждает Transparency International, россияне купили недвижимость на 880 миллионов фунтов "подозрительного происхождения".