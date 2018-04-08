Москву ждет 20 градусов тепла

Во вторник над Москвой прольется дождь, ожидается ветер с порывами 17-22 м/с, но потеплеет до 20 градусов.

В понедельник Гидрометцентр России обещает переменную облачность без осадков. Ночью температура воздуха будет стремиться к нулю: 1-3 градуса в Москве, до минус 4 градусов в Подмосковье.

Днем в столице воздух прогреется до 15-17 градусов, в Подмосковье – 12-17.

Ночью во вторник осадков также не ожидается, но будет теплее: в Москве 5-7 градусов, Подмосковье – 3-8. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Днем пройдут небольшие дожди, передает ТАСС.