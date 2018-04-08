На Октябрьской железной дороге сошли с рельсов вагоны товарняка

На Октябрьской железной дороге сошли с рельсов два вагона грузового поезда, люди не пострадали. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, авария произошла в воскресенье днем на станции Морино Дновского района Псковской области. Сошедшие с рельсов вагоны не опрокинулись. На место происшествия направлены два аварийно-восстановительных поезда, ремонтные работы планируется завершить к вечеру воскресенья.