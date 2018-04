Трамп заявил, что Путин в ответе за "животное" Асада, а Боссерт пригрозил ракетами

Немедленно открыть район предполагаемой химической атаки в Сирии для оказания медицинской помощи и проверки сообщений о применении запрещенного оружия потребовал американский президент Дональд Трамп. По его версии, результатом "бессмысленной химической атаки в Сирии" стало множество погибших, в том числе женщин и детей.

"Район зверств заблокирован и окружен сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира, — написал Трамп в "Твиттере". — Президент Путин, Россия и Иран в ответе за поддержку "животного" Асада".

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...