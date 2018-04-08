Трамп заявил, что Путин в ответе за "животное" Асада, а Боссерт пригрозил ракетами

Немедленно открыть район предполагаемой химической атаки в Сирии для оказания медицинской помощи и проверки сообщений о применении запрещенного оружия потребовал американский президент Дональд Трамп. По его версии, результатом "бессмысленной химической атаки в Сирии" стало множество погибших, в том числе женщин и детей.

"Район зверств заблокирован и окружен сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира, — написал Трамп в "Твиттере". — Президент Путин, Россия и Иран в ответе за поддержку "животного" Асада".

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.



Тем временем помощник Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт в связи с утверждениями о применении отравляющих веществ в городе Дума под Дамаском не исключает нанесения США ракетного удара по Сирии. По словам Боссерта, в Вашингтоне "видели фотографии этой атаки", и "изучают информацию" о ней.

В интервью телеканалу ABC на вопрос, могут ли США нанести ракетный удар по Сирии, он ответил, что "не стал бы ничего исключать". По словам Боссерта, Трамп обсудил утверждения о химической атаке с сотрудниками администрации, ответственными за вопросы в сфере национальной безопасности США.

В МИД России сообщения о применении сирийскими правительственными войсками химического оружия в городе Дума назвали информационном вбросом, направленным на оправдание военных ударов извне. Военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирии, где по просьбе законного правительства находятся российские военные, "абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям", предупреждают на Смоленской площади.

Минобороны России также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химоружия, передает ТАСС. Российский Центр по примирению готов в ближайшее время направить в Думу специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений.

Между тем, боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" обязались в ближайшие часы передать сирийскому правительству всех пленных в городе Дума. "Достигнута договоренность об освобождении всех пленных двумя группами, — сообщил РИА Новости источник в сирийской службе безопасности. — Первая группа выйдет в ближайшие часы". По словам этого источника, в соответствии с договоренностями в Думу уже въехала колонна автобусов для вывоза боевиков в город Джераблус на север провинции Алеппо.