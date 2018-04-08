Трамп заявил, что Путин в ответе за "животное" Асада, а Боссерт пригрозил ракетами

Тема:
Конфликт в Сирии 5 минут назад
Трамп заявил, что Путин в ответе за "животное" Асада, а Боссерт пригрозил ракетамиЧитайте нас в Telegram
Немедленно открыть район предполагаемой химической атаки в Сирии для оказания медицинской помощи и проверки сообщений о применении запрещенного оружия потребовал американский президент Дональд Трамп. По его версии, результатом "бессмысленной химической атаки в Сирии" стало множество погибших, в том числе женщин и детей.
"Район зверств заблокирован и окружен сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира, — написал Трамп в "Твиттере". — Президент Путин, Россия и Иран в ответе за поддержку "животного" Асада".
Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.
Тем временем помощник Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт в связи с утверждениями о применении отравляющих веществ в городе Дума под Дамаском не исключает нанесения США ракетного удара по Сирии. По словам Боссерта, в Вашингтоне "видели фотографии этой атаки", и "изучают информацию" о ней.
В интервью телеканалу ABC на вопрос, могут ли США нанести ракетный удар по Сирии, он ответил, что "не стал бы ничего исключать". По словам Боссерта, Трамп обсудил утверждения о химической атаке с сотрудниками администрации, ответственными за вопросы в сфере национальной безопасности США.
В МИД России сообщения о применении сирийскими правительственными войсками химического оружия в городе Дума назвали информационном вбросом, направленным на оправдание военных ударов извне. Военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирии, где по просьбе законного правительства находятся российские военные, "абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям", предупреждают на Смоленской площади.
Минобороны России также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химоружия, передает ТАСС. Российский Центр по примирению готов в ближайшее время направить в Думу специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений.
Между тем, боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" обязались в ближайшие часы передать сирийскому правительству всех пленных в городе Дума. "Достигнута договоренность об освобождении всех пленных двумя группами, — сообщил РИА Новости источник в сирийской службе безопасности. — Первая группа выйдет в ближайшие часы". По словам этого источника, в соответствии с договоренностями в Думу уже въехала колонна автобусов для вывоза боевиков в город Джераблус на север провинции Алеппо.
Ранее по теме
-
Западная коалиция не заинтересовалась фото разрушенной ею Ракки5 минут назад
-
Российские военные готовы направить экспертов в Думу5 часов назад
-
Госдеп США обеспокоен сообщениями о возможном применении химоружия в Сирии12 часов назад
-
Боевики в городе Дума готовятся применить отравляющие вещества18 часов назад
-
Эрдоган о теракте в Мюнстере: такое может ждать и Францию20 часов назад
-
Аэрофотосъемка подтвердила превращение Ракки в руины коалицией США21 час назад
Сейчас
"Ущерб экологии огромен": в Финляндии разлилось до 50 тысяч литров российского эфира
Картина дня
-
В Крыму маршрутка столкнулась с электричкой
- Моряков "Норда" не пускают в Россию
- Путин подарил Патриарху уникальное яйцо
- Скрипали сменят имена и спрячутся в США
- Историческая победа: Нурмагомедов не оставил Яквинте шансов
Самое читаемое
-
Арабская сказка: русская модель оказалась в тюрьме за отказ заняться сексом с принцем
- Умерла девушка, которой ввели формалин вместо физраствора
- Жертвы таганрогского отравителя потеряли все волосы за сутки
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- В Подмосковье телевизор убил двухлетнюю девочку
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
Экономика
-
Как Трамп управляет финансовыми рынками
- Торговая война США и КНР навредит автопроизводителям
- Все включено: 10 самых бюджетных направлений
- Ростуризм: авиаперелеты по России дешевеют
- Три мини-пузыря: какой из них станет большим?
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Британские спецслужбы против морских свинок
- В саратовских Шиханах не нашли химоружия
- Физраствор или формалин: цена ошибки
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Куличи, перезвон и мыльные пузыри: пасхальные выходные в Москве
- Театр Моссовета отмечает 95-летие
- "Московское долголетие": первые результаты
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись
- "Бесшумная" гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
- Вне Галактики впервые открыта "невидимая" нейтронная звезда
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси