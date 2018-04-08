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8 апреля 201820:20

Путин придаст ускорение развитию российской экономики

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Автор: Дмитрий Киселёв

Развитие честной конкуренции в России — тема Госсовета, который созвал в Кремле президент Путин. Надо сказать, не у всех губернаторов, министров и парламентариев в ходе жесткого обсуждения были вдохновенные лица, ведь проблема стоит остро. Отсутствие здоровой конкуренции наносит стране колоссальный ущерб и тормозит все, что можно.

Хуже всего — на региональном и муниципальном уровнях. Госзаказы там получают, как выразился президент, "свои фирмешки — ГУПы, МУПы". И все это делается в нарушение действующего законодательства, по которому наказание за то, чтобы "порадеть родному человечку", весьма скромное — всего лишь микроскопический штраф. И не по Уголовному кодексу.

Судя по настроению Путина и по тому, как он ставил вопрос, скоро здесь многое изменится. Во всяком случае, у меня лично создалось впечатление, что президенту близок опыт стран с развитой рыночной экономикой, где лишь убийство и госизмена карались в свое время жестче, чем нарушение антимонопольного законодательства.

Автор: Александр Балицкий

Вид на столицу Чукотки, что открывается с сопки Михаила, с недавних пор дополняет новое здание мусоросжигательного завода. Компания, занимавшаяся вывозом мусора, прошла серьезный конкурс, прежде чем взяться за новое направление.

"Предложили более выгодные условия. Управляющим компаниям это было выгодно, потому что это экономит их денежные средства. И опять же две компании на рынке повышают качество услуг. Потому что мы не можем опустить марку, иначе просто у нас работу заберут", — сказала Юлия Дубина, заместитель директора коммунальной компании.

Занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве предпринимателей, работающих на перспективу и для жителей, в стране немало. Но и тех, кто ставит собственную выгоду выше интересов потребителей, еще достаточно.

Уфа. Одна из многочисленных панельных многоэтажек. Как установила Антимонопольная служба, к обслуживанию лифтов местный Минстрой допускал только определенные компании, да и те потом делили рынок между собой.

И ведь за последние годы было принято четыре пакета законов, призванных обеспечить и прозрачность рынка, и равные условия. На практике — множество нарушений. Причем, львиная доля – 98% — в прошлом году пришлась на местные власти.

"Мы считаем, что это ерунда какая-то, что ничего страшного, надо порадеть родному человечку, условно говоря, своим каким-то фирмешкам, ГУПам, МУПам. На самом ущерб для экономики страны колоссальный. Причина — в привычном, устоявшемся образе, стиле бюрократического мышления, в отсутствии стремления выстраивать выгодную и региону, и его жителям экономику государственного и муниципального заказа. Проще работать со своими ГУПами, МУПами, чем выбирать исполнителей на конкурентном рынке. Такие действия ведут к росту бюджетных расходов, консервируют отсталые производства и низкое качество продукции. В конечном итоге от этого страдают потребители, то есть граждане России", — эти слова Путина прозвучали на заседании Госсовета, где тема конкуренции стала главной. Без нее обеспечить то самое движение вперед, о котором президент говорил и в своем недавнем Послании, просто невозможно, иначе бизнес потеряет всякое доверие и лишится стимула.

"Муниципальные, государственные унитарные предприятия субсидируются из бюджета. Для чего? Чтобы дать низкую цену. Госсектор просто разворовывается. Можно установить, что заборы красит всегда малый бизнес. Лампочки вкручивает тоже малый бизнес, сантехники тоже должны быть представители малых компаний", — сказал руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Кроме ГУПов и МУПов здоровую конкуренцию убивает и региональный протекционизм. Это когда местные власти поддерживают локальных производителей. Вроде бы неплохо. Но вытесняются предприниматели из других регионов. И тут прилавки торговых сетей — показатель. Хотя в других сферах протекции тоже хватает — от фармацевтики до строительства. Директор компании, производящей беспилотники и использующей их для геодезических работ, жалуется: пытался получить подряд в соседней области — не дали.

"Мы готовы участвовать во всех конкурсах и пытаемся это делать регулярно, но очень часто сталкиваемся с региональным протекционизмом, когда местные власти всеми правдами и неправдами готовят конкурсную документацию под какую-то конкретную местную компанию, хотя мы такую же работу можем выполнить качественно и за меньшие деньги", — отметил Евгений Семенов, руководитель научно-производственного объединения.

"Местный производитель – значит, российский. Одно дело, когда льготы равно доступны всем, и совсем другое, когда создаются намеренно дискриминационные ограничения для предпринимателей из других регионов или вводятся запреты на ввоз товаров. Это прямо противоречит принципу единства экономического пространства страны. Подобные тепличные условия для своих искажают, коверкают конкурентную среду. Добавлю, что, получив искусственные преимущества, такие компании в долгосрочном плане, безусловно, будут терять свою эффективность и навязывать некачественные товары по завышенным ценам или низкого уровня услуги", — подчеркнул президент.

На одну из дорог в Пензе местный бюджет потратил один миллиард триста миллионов. Вот только тендера как такового не было. Подрядчики договорились между собой: скинуть на аукционе максимум полпроцента. Хотя обычно торги позволяют снижать расходы до 290 процентов. Даже если бы было 10, это уже 130 миллионов экономии.

Или вот школа в Тамбовской области. Две строительные фирмы несколько лет просто делили между собой все подряды, заранее решая, кто из них уступит на аукционе, а бюджет переплачивал.

"Такие сговоры, так называемые картельные, фиксируются не только в строительной сфере, но и в сфере поставок детского питания, в сфере здравоохранения", — рассказал Дмитрий Поляков, член регионального штаба ОНФ в Тамбовской области.

"Эти картельные сговоры, они, как правило, не происходят сами по себе. Это не только и не столько сговоры на рынке между конкретными хозяйствующими субъектами, там замешаны и органы государственной власти. Это и есть сращивание бизнеса и государства, но в плохом смысле этого слова, то, ч чем мы должны бороться и чего мы не должны допускать в нашей экономике в нашей стране", — уверен Владимир Путин.

Даже на мелочах можно существенно сэкономить, делится опытом мэр Москвы. Те же канцтовары вроде бы копеечные, но в масштабах всего региона — речь все равно о миллиардах. Чтобы контролировать расходы, в столице создали электронный магазин, там зарегистрировались 70 тысяч поставщиков со всей страны.

"Для регионов вообще ничего не нужно — только написать заявление и зайти на этот портал вместе со своими поставщиками. И им выгодно не только самим закупать, но и заводить туда малый и средний бизнес, таким образом создается мощный электронный магазин на всю страну", — отметил Сергей Собянин.

"Стоит создать условия, дать возможность развиваться инвестициям, бизнесу, особенно малому и среднему, то настолько все быстро начинает меняться", — сказал Борис Титов, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей.

К 2020 году госзакупки у предприятий малого и среднего бизнеса собираются увеличить вдвое — это подтолкнет их к дальнейшему росту. Пока ситуация далека от идеала. Почти 96% всех контрактов в прошлом году были заключены на неконкурентной основе. Это Минфин опубликовал итоги мониторинга закупок в госкомпаниях. Предприниматели спрашивают президента про ужесточение наказания.

"Стоит ли применять наказание в виде лишения свободы за антимонопольные нарушения, когда мы можем достаточно жестко наказывать чисто экономическими санкциями в виде возмещения ущерба и соответствующих штрафов? И могут по этим основаниям набежать довольно серьезные суммы?" – поинтересовался Александр Шохин, президент РСПП.

"Мы с вами хорошо знаем, как складывалось антимонопольное законодательство в тех странах, которые сегодня называют странами с развитой рыночной экономикой. Более жестокого наказания, чем нарушение антимонопольного законодательства, можно было представить себе только за государственную измену и убийство. Я хочу, чтобы все это тоже услышали. Можно, конечно, но это ничего общего не имеет с вопросом административного давления на бизнес. Нельзя быть временщиками и заботится только о собственном благополучии. Впереди у нас большие задачи, большие цели. Полагаю, что бизнес-сообщество понимает, насколько важен его вклад в прорывное развитие страны. И еще раз хочу обратиться ко всем: времени для раскачки у нас нет", — заявил президент.

То, что тему развития конкуренции выносят на первое после президентских выборов заседание Госсовета, уже говорит о пристальном внимании к этому государства. Здоровая конкуренция и свобода предпринимательства — вот залог развития всей экономики страны. Национальный план, утвержденный президентом, как раз и должен придать дополнительное ускорение.

Текст: "Вести недели"

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