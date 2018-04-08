Появилось видео эвакуации танкера, протаранившего особняк на берегу Босфора

Буксиры оттащили судно, врезавшееся в историческое здание в районе моста султана Мехмеда Фатиха в Стамбуле – в сети размещены кадры работы спасательных служб.

Напомним, что в субботу, 7 апреля, танкер Vitaspirit, шедший под флагом Мальты, сбился с курса и протаранил особняк XVIII века, нанеся ему серьезные повреждения.

Многочисленные очевидцы запечатлели произошедшее с разных ракурсов.

Изначально турецкие СМИ сообщали, что корабль направлялся из Египта в один из портов Украины. Однако позже стало известно, что его маршрут был иным – танкер следовал из России в Саудовскую Аравию с грузом ячменя.

В результате инцидента никто из людей, оказавшихся поблизости от места ЧП, не пострадал, чего не скажешь о самом строении, лишившимся части стен на нескольких этажах.

Данные о причинах произошедшего пока противоречивы, в настоящее время рассматривается две основные версии – неполадки рулевого управления и проблемы с двигателем.