Западная коалиция не заинтересовалась фото разрушенной ею Ракки

Пресс-служба возглавляемой США международной антитеррористической коалиции отказалась комментировать ТАСС фото уничтоженной бомбардировками сирийской Ракки. Снимки опубликовало в субботу Министерство обороны России.

Как заявили в пресс-службе коалиции, они не видели эти фотографии и не комментируем неподтвержденные сообщения.

Как отметили российские военные, в Ракке практически не осталось целых жилых домов, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения. Жители, которые возвращаются в город, часто гибнут и получают ранения от неразорвавшихся ранее боеприпасов.