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8 апреля 201816:46

Регистратор запечатлел момент дорожной "подставы" от пешехода в Подмосковье

ВКонтакте/Роберт Болотный

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Неоднозначный инцидент с участием машины и пешехода, произошедший, по утверждения автора ролика, в минувший четверг, 5 апреля, в Клину, попал в объектив регистратора.

 

На записи видно, что женщина, спокойно стоявшая на обочине, резко бросилась наперерез машине и несколько картинно ударилась об капот авто, которое у тому моменту практически полностью остановилось.

После "столкновения" пешеход упал на землю и не поднимался до самого конца записи.

Водитель и его спутники посчитали произошедшее "подставой". Они предположили, что у женщины не получится создать им проблемы, так как в наличии имеется съемка ДТП и свидетельские показания очевидца – другого водителя, проезжавшего мимо и остановившегося, чтобы обменяться контактами с мужчиной, управлявшим авто, попавшим в аварию.

Пользователь, разместивший ролик в сети, отметил, что пока правоохранители не дали какой-либо оценки степени виновности сторон в дорожно-транспортном происшествии.

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