"Ущерб экологии огромен": в Финляндии разлилось до 50 тысяч литров российского эфира

На востоке Финляндии в районе Мянтюхарью сошла с рельс российская железнодорожная цистерна. Произошел выброс более 50 тысяч литров метил-трет-бутилового эфира.

Ущерб экологии огромен, потому что вещество очень ядовито, сообщил пожарный Ээро Ахо.

На месте работают спасатели и экологи, причины инцидента устанавливаются, передает RT.