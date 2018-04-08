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8 апреля 201821:45 Александр Христенко

Новые санкции: фон для встречи президентов РФ и США день ото дня становится хуже

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Стало известно, что президент США Трамп пригласил президента России Путина на встречу в Белый дом. О сроках предполагалось, как обычно, договориться по дипломатическим каналам. Путин не возражает. Тем накопилось много. Но американцы уже выкатили России новые санкции, которые коснулись десятков российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

Первое со вторым сочетается плохо. Либо строить отношения, либо уж разрушать их. Но одновременно то и другое еще ни у кого до сих пор не получалось.

Это самое значительное расширение черного списка за четыре года с момента начала американского санкционного давления на Россию. В стоп-лист добавлены 15 компаний и 26 человек.

Но кроме новых фигурантов появились и новые обвинения. Теперь США не устраивает не только политика Кремля в отношении Украины и Сирии. Глава Минфина США заявил, что Россия совершает "злонамеренные действия, которые направлены на подрыв западных демократий". При этом под удар попали бизнесмены, главы госкомпаний, банкиры которые старались укреплять экономические связи с Западом.

К примеру, глава ВТБ Андрей Костин каждый год участвовал в Вашингтоне в сессии МВФ. Теперь въезд в США ему закрыт. Дистанционно — по спутниковой связи — Костин объясняет американским журналистам, почему политика санкций — ошибочна сама по себе.

"Это идет от большого непонимания администрации политики России и российского лидерства. Нам нужно остановиться, мы идем от плохого к худшему. Надо остановиться хотя бы во имя детей. Мне — 61 год, я слишком стар, чтобы чего-то бояться. Я не сделал ничего плохого", — заявил Костин.

Ничего Америке не сделали и семеро бизнесменов, попавших в санкционный список. Среди них — Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска. Санкции наложили и на их компании: "Ренова", "Русал", "Группа ГАЗ" и другие. В Минфине США заявили, что бизнесмены получают выгоду от политики России. А она Вашингтону не нравится.

"События очень неприятны, но не неожиданны. Разумеется, основания для моего включения в санкционный список США необоснованные, они смешны и абсурдны", — сказал Олег Дерипаска.

В случае с Рособоронэкспортом все более чем прозрачно. Россия занимает одну из лидирующих позиций на рынке оружия, так что санкции США против этой компании — это еще и способ убрать конкурента.

В Вашингтоне открыто заявляли, что давят на страны, которые собираются покупать российскую военную продукцию. Похожая ситуация сложилась и на газовом рынке — Америка проталкивает в Европу свой сжиженный газ и который год откровенно пытается подорвать крупнейшие проекты "Газпрома". Так что глава компании Алексей Миллер даже удивился, что попал в санкционный список только сейчас.

Туда же включили 17 человек, которые занимали либо занимают высокое положение во власти, причем и исполнительной, и законодательной. Под американскими санкциями теперь сенатор Константин Косачев, депутат Госдумы Андрей Скоч, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший премьер Михаил Фрадков, директор Росгвардии Виктор Золотов.

Заморозка активов в США чиновников не беспокоит — по российскому законодательству им и так запрещено иметь счета и собственность за рубежом. Санкционные списки бесполезны и в том случае, если их цель — заблокировать чью-либо работу: это доказывает пример секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева.

"Я уже и в других списках. И, тем не менее, мы занимаемся активной международной деятельностью. Считаю, что мы занимаемся ею эффективно. Я посещаю многие страны, мы ведем двусторонние встречи и работу на двустороннем уровне, проводим многосторонние мероприятия и будем проводить по линии Совета Безопасности в Сочи, я надеюсь, что у нас будет порядка 100 стран представлено, так что это их дело", — заключил Патрушев.

Минфин США, который формально вводит санкции, расположен практически дверь в дверь с Белым домом. И, разумеется, именно там дали отмашку.

"Принятые санкции и вся совокупность действий администрации, предпринятых с учетом пожеланий Конгресса, доказывают, что президент абсолютно прав, когда говорит, что никто еще не действовал так жестко по отношению к России", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Жесткость хозяин Белого дома демонстрирует нарочито, ведь вскоре ему предстоит дать показания спецпрокурору Мюллеру. Трамп все еще под подозрением в сговоре с Кремлем, и одно это связывает его, как не связывало ни одного президента США.

"Трампу все время говорят быть еще жестче. Отношения Трампа с Россией под ударом. Например, он хочет обсудить с Путиным проблему международного терроризма и новую гонку вооружений. Но если он позвонит Путину и скажет давай поговорим, то его критики сразу скажут, что это предательство", — сказал Стивен Коэн, историк, профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов.

Что и говорить о возможных переговорах лидеров двух стран. Дональд Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным, заявляют в администрации. Но фон для этой встречи и условия для диалога день ото дня становятся все хуже. И это совсем не похоже на случайность.

Текст: "Вести недели"

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