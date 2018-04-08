Смертельное ДТП в Крыму: компанию-перевозчика проверят

По поручению Минтранса РФ Ространснадзор проведет внеплановую проверку компании-перевозчика, которой принадлежит микроавтобус, попавший в аварию на севере Крыма. Как сообщается на официальном сайте Минтранса в воскресенье, по предварительным данным, перевозка была заказной. Ространснадзор также уточнит, имеется ли у компании лицензия.

Как ранее сообщил "Интерфакс", микроавтобус "Мерседес", столкнувшийся с пригородным поездом на железнодорожном переезде под Армянском, принадлежит частной транспортной компании "Браво-Люкс".

В результате ДТП погибли пять человек, еще семь получили травмы, в том числе тяжелые. Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе. В числе погибших – водитель "Мерседеса".

По факту столкновения электропоезда и маршрутки в пригороде Армянска возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское управление Следственного комитета РФ.