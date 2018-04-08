Трамп заявил прибалтийским лидерам, что они тупицы

3 апреля Дональд Трамп принимал у себя президентов Латвии, Литвы и Эстонии. Поводом для встречи послужило 100-летие отделения этих государств от России. Особенно запомнились слова Трампа за рабочим обедом с прибалтами.

Говорил в основном хозяин, а гости все больше жевали. Звуки с их стороны издавались лишь в знак согласия или для подобострастной похвалы американского лидера. Вот, например, от Литвы Даля Грибаускайте радуется давлению на себя.

"Около 80% расходов в рамках НАТО приходится на Соединенные Штаты, и вот почему важен особо значимый голос и особо значимое лидерство Соединенных Штатов по поводу реформ. Мы поддерживаем вас, мы с вами. Я думаю, что сегодня страны Балтии — лучшие союзники, которые есть у вас в Европе и в НАТО. И, кроме того, мы выполняем свою домашнюю работу. Мы проводим модернизацию наших армий. Мы уже тратим 2% на оборону. Это очень хорошее давление на нас, на всех членов НАТО. И такой тип лидерства — это хорошо", — считает Грибаускайте.

Конечно, много наши говорили и о российской угрозе. Куда ж без нее? Ведь русофобия для прибалтийских лидеров — это и национальная идея, и база внешней политики, и главный экспортный товар. Трамп ноту поймал, а для пущего пафоса вдруг заговорил о себе в третьем лице: "Никто не проводит такую жесткую политику в отношении России, как Дональд Трамп".

Когда о себе в третьем лице говорит ребенок, то психологи считают, что он еще не сформировал собственного "я". Когда о себе в третьем лице говорит Дональд Трамп, то он словно оценивает свой новый наряд в зеркале, любуясь им. Но еще не ясно, готов ли он себя идентифицировать с тем, кого видит и кого описывает. И готов ли он нести за того, кого видит со стороны, ответственность.

Так или иначе, а повторив тезис о своей жесткости несколько раз, Трамп вдруг пришел к неожиданному для собравшихся выводу: его гости — тупицы. О чем тут же им в лицо и сообщил. Уже уверенно и от себя лично: "Если честно, то мы очень жестко ведем себя в отношении России. Но, на мой взгляд, если мы поладим с Россией, то это будет хорошая вещь, а не плохая. Возможно, мы и не поладим. Мы увидим, сможем ли мы это сделать или нет. Но если смогли бы поладить, то это было бы здорово. Но посмотрим, что произойдет. Только время покажет. Но никто не занимал такую жесткую позицию в отношении России. Однако поладить с Россией — это была бы хорошая вещь, а не плохая вещь. И почти все с этим согласны, за исключением очень тупых людей".

Спорить с Трампом никто не решился. Главы Латвии, Литвы и Эстонии вернулись домой, предвкушая обещанные от США 170 миллионов долларов на оружие и военное снаряжение. Однако в самой Прибалтике не все сочли эту поездку в Вашингтон победой. Вот, например, что пишет депутат латвийского Сейма Сергей Потапкин: "Практика принимать президентов "оптом", конечно, не свидетельствует ни о каком равном отношении ко всем странам и народам. И сколько бы ни пытались внешнеполитические ведомства превратить унижение в победу, рассказывая о балтийском единстве, эта практика, на которую мы сами согласились, говорит в первую очередь о том, какое место для нас выбрали наши президенты".