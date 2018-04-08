В Берлине предотвращен теракт. Один из боевиков - друг водителя-убийцы

Правоохранительные органы ФРГ задержали четырех человек, планировавших осуществить теракт во время прошедшего в воскресенье, 8 апреля, берлинского полумарафона. Сообщается, что готовилось нападение с ножами на гостей полумарафона. Наблюдение за главным подозреваемым вели уже давно, так что конкретной угрозы общественной безопасности не было, сообщила немецкая Die Welt.

По данным издания, один из задержанных террористов был близко знаком с Анисом Амри — 24-летним выходцем из Туниса, совершившим теракт на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря 2016 года. Амри тогда убил водителя грузовика и врезался на тяжелой автомашине в толпу посетителей ярмарки на площади Брайтшайдплатц. Под колесами машины погибли 11 человек, около 50 получили травмы. Позже Амри был застрелен итальянской полицией в Милане. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

Накануне, 7 апреля, психически нездоровый 48-летний гражданин Германии направил фургон в группу людей на одной из улиц в центре немецкого Мюнстера, а затем покончил с собой. В результате три человека, включая самого преступника, погибли, от 20 до 30 человек пострадали. Местные власти не считают происшедшее терактом.