В московском метро снова произошел "инцидент с пассажиром"

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро движение восстановлено и вводится в график.

Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение на северном участке восстановлено и вводится в график. Спасибо за понимание — Московское метро (@MetroOperativno) 8 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что поезда на этой ветке метро ходят с интервалом из-за инцидента с пассажиром, сообщает столичная подземка в своем Twitter.

Серпуховско-Тимирязевская линия. На северном участке по направлению в центр увеличены интервалы из-за инцидента с пассажиром. Введем движение в график в течение 20-25 минут — Московское метро (@MetroOperativno) 8 апреля 2018 г.

Вчера в московском метро также произошел инцидент с пассажиром. Молодой мужчина бросился под поезд на станции "Курская", машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Пострадавший был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с предварительным диагнозом "ампутация нижних конечностей".