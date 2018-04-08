Электроснабжение в Дагестане полностью восстановлено

В Дагестане полностью восстановлено электроснабжение, прерванное в воскресенье утром из-за отключения воздушной линии электропередачи. "Энергетики "Дагестанской сетевой компании" восстановили электроснабжение горных районов республики, передает РИА Новости со ссылкой на межрегиональную распределительную сетевую компанию Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети").

Как уточняется, в 1:20 отключилась воздушная линия 110 кВ "Шамильское – Анцух". Без электроснабжения остались потребители столицы Дагестана Махачкалы, Цунтинского, Тляратинского и частично Шамильского районов (порядка 25 тысяч человек).

"В 16.22 мск все фидеры введены в работу. Все ранее обесточенные потребители запитаны", — говорится в сообщении компании.

Ремонтные работы осложнялись тем, что добраться до поврежденного участка воздушной линии электропередачи было непросто. Обрыв обнаружился там, где высоковольтная линия переходит через горную реку Аварское Койсу Тляратинского района Дагестана.