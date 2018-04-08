Тренер "Зенита" Манчини отправился в Рим

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини был замечен в Риме. Накануне его клуб проиграл на своем поле "Краснодару" 1:2, чем заметно уменьшил свои шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Как сообщает еженедельник "Футбол", Роберто Манчини прибыл в Рим и был замечен в аэропорту во Фьюмичино. Тренер "Зенита" не стал комментировать цель своего приезда в столицу Италии.

Не исключено, что Манчини проведет переговоры о своем назначении на пост главного тренера сборной Италии, остающийся вакантным.53-летний специалист считается наиболее вероятным претендентом на этот пост. Также рассматриваются кандидатуры Карло Анчелотити, Антонио Конте и Луиджи Ди Бьяджи, исполнявший обязанности главного тренера итальянской сборной в двух последних товарищеских матчах