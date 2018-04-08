Среди попавших в ДТП с электричкой и маршруткой в Крыму есть украинцы

Два гражданина Украины госпитализированы в числе пострадавших в результате столкновения электрички и маршрутки на железнодорожном переезде в Крыму. Всего в микроавтобусе находились 13 человек, пятеро из них погибли, семеро пострадали. Один из погибших — водитель маршрутки.

По сообщению пресс-службы Минздрава Крыма, трое пострадавших госпитализированы в больницу в Красноперекопске. Двое из них с Украины, один — гражданин России. Двое из них находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, один — в травматологии в состоянии средней тяжести. Медицинскую помощь пострадавшим оказывают в полном объеме вне зависимости от гражданства, передает РИА Новости.

Санавиация доставила в Красноперекопск врачей Центра медицины катастроф — реаниматолога, нейрохирурга и травматолога, сообщил представитель крымского Минздрава. Уточнить, где именно прописаны украинские граждане, он не смог: это могут быть как жители Украины, так и крымчане с украинскими паспортами. Еще четверо пострадавших в аварии получили легкие травмы и будут лечиться амбулаторно, передает "Интерфакс".

Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде под Армянском, оснащенном звуковой и световой сигнализацией. Маршрутка "Севастополь — Армянск" выехала на железнодорожные пути перед электричкой "Керчь — Армянск". Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе. Схода электрички с рельсов после столкновения не произошло.

Маршрутное такси принадлежит частной транспортной компании "Браво Люкс". По предварительным данным, его водитель мог уснуть за рулем или потерять контроль над дорогой из-за приступа болезни, рассказал источник в оперативном штабе на месте аварии. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц").