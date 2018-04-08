Новости Общество

Все видео этой рубрики
8 апреля 201823:00 Максим Киселев

Русский язык доказал свою живучесть в Монголии

Читайте нас в Telegram

Русский язык живуч. Он доказал это и на примере Монголии. Как?

"Мы крепки как земля, как основание юрты, которой не страшна буря. Вся Монголия станет, словно один крепкий кулак" — рэп степей патриотичнее гимна, а слова бьют как лозунг, под которым подпишется любой монгол.

Их клипы — в топах хит-парадов, а голоса заливают улицы Улан-Батора. Тексты рэпера номер один Big Gee, как сжатая в минуты национальная идея для народа, разбросанного по останкам древней империи.

"Я пою о том, что мы родились от волка и лани, создали великую империю. И для XXI века vs должны родить новых Чингисханов", — говорит Big Gee.

Легенда о прародителе — пятнистом волке — здесь почти вера. А тоской о великом прошлом пропитан воздух. У нее в Монголии — имя собственное.

Национальную идею монголы нащупали не так давно, ближе к концу ХХ века. Ее символ — в 50 километрах от Улан-Батора. Зашитый в сталь с высоты 40 метров на степи когда-то бескрайней империи смотрит Чингисхан. Взгляд из прошлого в настоящее, где отыскать даже подобие того величия пока не получается.

Получилось из 250 тонн металла выковать самую высокую конную статую в мире. Сверкающая на солнце демонстрация былого могущества страны, которая в завтра шагает по дороге вымощенной вчера.

Разве что речовки в манере американских рейнджеров и галстуки не пионерские, а так все то же пионерский лагерь. Младший брат нашего "Артека" "Найрамдал". Бьямбаа — в 70-е лейтенанта инженерных войск — строил его вместе с советскими военными. По ленинградскому проекту, где стиль каждого корпуса оправдывал имя.

Теперь русский городок почему-то называется "Космос", а корпус "Куба" стал "Радугой". И хотя живут здесь по прежним лекалам — с танцевальными зарядками, походами и кострами — главный артековский принцип остался там же, где и красные галстуки. "Раньше сюда приезжали отличники, лидеры, передовики школ, а сейчас — кто заплатит", — рассказал один из вожатых.

С радиоточкой над окном в купе, проводницами в передниках, гэдээровский поезд с 80-х до сих пор гоняет вагоны от столицы до Сухэ-Батора. Здесь в музей просится все: от запертых на зиму окон до розеток для электробритв.

Поезд производства страны, которой нет. Из современного разве что штамп на стекле — курить тамбуре запрещается. В остальном — до боли родной. Менять ничего не стали. Ни полки, от которых болят бока, ни надписи на русском с указанием аварийного выхода. И даже титан кипятит воду на дровах.

Больше полувека назад по этим рельсам проехал первый поезд, гудком и флагами над локомотивом отрапортовав о завершении первого этапа совместного проекта двух стран, — монголо-советской железной дороги, в которой вкладом от Союза были строители, техника, материалы и подвижной состав, от Монголии — полторы тысячи километров степей.

В песках Гоби, где для костров только саксаулы, а в поисках воды нужно вгрызаться в землю на 200 метров, рельсы тянули 10 тысяч военных строителей Союза. Сколько заключенных навсегда остались в пустыне, только закрытые архивы знают. Не было бы подвигов, вряд ли инженерная дивизия получила за магистраль боевое Красное знамя.

Монгольская железная дорога — все еще территория русского языка. Одна из последних, где мы не сдали позиции, — она по-прежнему наполовину наша.

Легко представить, чем тогда стали эти железные километры для Монголии, которая почти до конца 90-х была страной, где заканчивается асфальт. Дороги и сейчас — редкое явление в стороне от немногих связующих поселки трасс. Для табунщика, будь он хоть на мотоцикле, вся степь – дорога.

Кочевник в современной Монголии — человек не бедный. У семьи Адия, которая в полном составе помещается в двух юртах, — тысяча голов скота. В год молоко коров и кобылиц, мясо и шерсть приносят 15 миллионов тугриков — примерно 6 тысяч долларов. Для натурального хозяйства, которым живут тысячи монголов, хватает.

Монголия — страна уникальной статистики. Из учебников известно, что с населением здесь хуже всех в мире, — меньше двух человек на квадратный километр. Зато со скотом проблем никаких. По 12 голов на душу населения. И цифры эти вряд ли изменятся, если таких детских садов в степи — тысячи.

Но главное богатство — лошади. Низкорослые, поразившие выносливостью и вынесшие русские морозы 40-х, когда Монголия отправляла их на фронт для Красной Армии табунами.

От Чингисхана в Монголии не спрятаться — культ личности прошлого отпечатан на каждой купюре. Его имя — в названиях банков, гостиниц и ресторанов. Он — на царском троне у Дома правительства. Стоял бы и в центре площади, но он занят героем революции Сухе-Батором.

Страна в попытке сохранить идентичность пробует вписать противоречивые вехи в один причудливый проект, как новостройки в микрорайоны советских пятиэтажек, подпираемых со всех сторон юртами.

Беда в Улан-Батор приходит вместе с северным ветром, когда опускается температура, современные кварталы накрывает дым. До сих пор Улан-Батор окружен тысячами юрт, которые отапливают углем или дровами. "Прикочевав" однажды к городским окраинам, они стали его постоянным пейзажем. Так жилищный вопрос столица закрыла в обмен на чистый воздух.

Избавится от этой части городского пейзажа уже не пытаются. Идея заменить буржуйки электроплитами, чтобы не чадили, похожа на мечту о своем космодроме. В стране, где есть космонавт номер один, а номер два за 37 лет так и не появился.

В музее Астропарка в Улан-Баторе есть и такой центральный экспонат — спускаемый аппарат — на котором он вернулся на Землю. Восемь дней в космосе в составе советского экипажа сделали неизбежным взлет карьеры.

В свои пять они язык знают лучше родителей. С детского сада до школьных экзаменов монгольский — только дома. Система, появившаяся в 1974-м вместе с новой точкой на карте под название Эрденет. От первого кирпича выстроенный Советским Союзом вокруг медно-молибденового комбината. Крупнейший сегмент монгольской экономики тогда потребовал сотни специалистов со знанием русского. Сейчас стал одним последних анклавов нашего языка в Монголии.

Два года как громадные жернова мельниц дробят руду не под нашим руководством. Спустя 40 лет мы уходим из Эрденета. Акции проданы. Специалистов — крохи. Они здесь лишь на время передачи дел.

После нас, наверное, останутся русская школа, ученики которой легко поступают в российские вузы, город с Дворцом спорта и горнолыжной базой, но — главное — комбинат, построив который, мы сделали Монголию страной не только прошлого и кочевников.

То, какой была экономика Монголии, иллюстрирует цифра: как только Союз построил здесь этот комбинат, он прибылью сразу закрыл две трети бюджета страны. Он и сейчас — одно из самых крупных подобных предприятий в Азии. И руды ему хватит минимум на 50 лет.

И даже если Монголия сменит буквы, перейдя на латиницу, о чем разговоры идут, или вдруг откажется от наших вузов в пользу китайских, что уже тоже происходит, десятилетий не хватит, чтобы замести наши следы в монгольских степях. Слишком долго мы вместе строили эту страну.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

22:32

Пожар в Энгельсе: двое пострадавших

20:14

Близ Японии произошло землетрясение

19:50

Airbus вернулся в Баку после столкновения с птицей

19:48

Захарова о кошке Скрипаля: подполковник Муся на задании

18:42

Энергоблок ЗАЭС отключили из-за недостатка воды в парогенераторах

18:37

Велосипедист порезал ножом прохожих в центре Индианаполиса

18:36

В Риге мужчина с тесаком устроил резню на школьной дискотеке

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В СБ ООН по инициативе России обсудят мировые угрозы

В СБ ООН по инициативе России обсудят мировые угрозы

1 час назад
Твит российских дипломатов разозлил британских

Твит российских дипломатов разозлил британских

1 час назад
Стало известно, как кукловоды от "демократии" управляют членами НАТО

Стало известно, как кукловоды от "демократии" управляют членами НАТО

1 час назад
Прощание с актрисой Волчковой пройдет 10 апреля

Прощание с актрисой Волчковой пройдет 10 апреля

1 час назад
Христос воскрес: Пасха принесла миру обновление

Христос воскрес: Пасха принесла миру обновление

44 минуты назад
Груда искореженного металла: маршрутка с людьми перевернулась несколько раз

Груда искореженного металла: маршрутка с людьми перевернулась несколько раз

4 часа назад
Кемеровская трагедия: Цивилев назвал безопасность вопросом номер один

Кемеровская трагедия: Цивилев назвал безопасность вопросом номер один

1 час назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Путин придаст ускорение развитию российской экономики

Путин придаст ускорение развитию российской экономики

2 часа назад
8 тысяч боевиков согласились выйти из сирийской Думы

8 тысяч боевиков согласились выйти из сирийской Думы

1 час назад
Русские напоминают латышским властям, что их родной язык не иностранный

Русские напоминают латышским властям, что их родной язык не иностранный

2 часа назад
В Венгрии прошли парламентские выборы

В Венгрии прошли парламентские выборы

2 часа назад
Николаевский СИЗО опроверг бунт заключенных

Николаевский СИЗО опроверг бунт заключенных

2 часа назад
Новые санкции: фон для встречи президентов РФ и США день ото дня становится хуже

Новые санкции: фон для встречи президентов РФ и США день ото дня становится хуже

1 час назад
"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в пользу "Барселоны"

"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в пользу "Барселоны"

1 час назад
"Спартак" разгромил "Анжи" благодаря хет-трику Промеса

"Спартак" разгромил "Анжи" благодаря хет-трику Промеса

2 часа назад
От животных до целых домов: Лондон уничтожает улики в деле Скрипалей

От животных до целых домов: Лондон уничтожает улики в деле Скрипалей

2 часа назад
Паводок: города превращаются в острова

Паводок: города превращаются в острова

2 часа назад
Россияне, застрявшие в Дубае на три дня, вылетели в Москву

Россияне, застрявшие в Дубае на три дня, вылетели в Москву

2 часа назад
Москва призвала Брюссель отказаться от логики "или ЕС - или Россия"

Москва призвала Брюссель отказаться от логики "или ЕС - или Россия"

2 часа назад
Илья Ковальчук: огромное спасибо Санкт-Петербургу, но я попробую свои силы в НХЛ

Илья Ковальчук: огромное спасибо Санкт-Петербургу, но я попробую свои силы в НХЛ

2 часа назад
Близ Японии произошло землетрясение

Близ Японии произошло землетрясение

2 часа назад
ЦСКА выиграл у СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА выиграл у СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

3 часа назад
Россия, Иран и Турция - за мир в Сирии, США - за деньги

Россия, Иран и Турция - за мир в Сирии, США - за деньги

3 часа назад
Анжелика Волчкова предчувствовала свою смерть

Анжелика Волчкова предчувствовала свою смерть

3 часа назад
Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

3 часа назад
Трамп призвал Си снять торговые барьеры, "потому что это правильно"

Трамп призвал Си снять торговые барьеры, "потому что это правильно"

3 часа назад
Захарова анонсировала ответ на санкции, Жириновский поинтересовался, "чего хочет Доня"

Захарова анонсировала ответ на санкции, Жириновский поинтересовался, "чего хочет Доня"

3 часа назад
В Бутырке Патриарх благословил будущих молодоженов

В Бутырке Патриарх благословил будущих молодоженов

3 часа назад
Запад снова разразился фейками и незаконными требованиями

Запад снова разразился фейками и незаконными требованиями

3 часа назад
Велосипедист порезал ножом прохожих в центре Индианаполиса

Велосипедист порезал ножом прохожих в центре Индианаполиса

4 часа назад
В Риге мужчина с тесаком устроил резню на школьной дискотеке

В Риге мужчина с тесаком устроил резню на школьной дискотеке

4 часа назад
Трамп заявил прибалтийским лидерам, что они тупицы

Трамп заявил прибалтийским лидерам, что они тупицы

4 часа назад
Бывший канцлер Австрии отчитал нынешнего за нежелание наказывать Россию

Бывший канцлер Австрии отчитал нынешнего за нежелание наказывать Россию

4 часа назад
Захарова посоветовала британцам дать Скрипаль визу бесплатно

Захарова посоветовала британцам дать Скрипаль визу бесплатно

5 часов назад
Оторванные ноги и смерть на рельсах: второе ЧП в метро за два дня

Оторванные ноги и смерть на рельсах: второе ЧП в метро за два дня

5 часов назад
Полицейские в США застрелили угонщика, спрятавшегося от них в приюте для бездомных

Полицейские в США застрелили угонщика, спрятавшегося от них в приюте для бездомных

5 часов назад
Киев получит от МВФ меньше, чем хотел

Киев получит от МВФ меньше, чем хотел

5 часов назад
"Ущерб экологии огромен": в Финляндии разлилось до 50 тысяч литров российского эфира

"Ущерб экологии огромен": в Финляндии разлилось до 50 тысяч литров российского эфира

6 часов назад
Чайка предложил британцам отдать 61 преступника и 500 миллиардов

Чайка предложил британцам отдать 61 преступника и 500 миллиардов

6 часов назад
Москву ждет 20 градусов тепла

Москву ждет 20 градусов тепла

6 часов назад
На Октябрьской железной дороге сошли с рельсов вагоны товарняка

На Октябрьской железной дороге сошли с рельсов вагоны товарняка

6 часов назад
Чемпиону UFC Нурмагомедову пожелали побить тех, кто ему отказал

Чемпиону UFC Нурмагомедову пожелали побить тех, кто ему отказал

7 часов назад
Целью атаки на устройства Cisco считают Россию

Целью атаки на устройства Cisco считают Россию

7 часов назад
Скончался дедушка Яшке из "Митьков"

Скончался дедушка Яшке из "Митьков"

7 часов назад
Встреча с Пасхой

Встреча с Пасхой

7 часов назад
Киев открестился от гарантий по "Норду"

Киев открестился от гарантий по "Норду"

8 часов назад
"Самое тяжелое позади": Порошенко рассказал о победе света над тьмой

"Самое тяжелое позади": Порошенко рассказал о победе света над тьмой

10 часов назад
Вид на океан и соседство с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки

Вид на океан и соседство с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки

13 часов назад
Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!)

Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!)

06.04.2018 19:57
Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают

Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают

06.04.2018 19:08
В США разработали прибор, который "слышит" мысли

В США разработали прибор, который "слышит" мысли

4 часа назад
Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

8 часов назад
257
В России спустя 50 лет появилась настольная карточная игра, ставшая популярной в Европе

В России спустя 50 лет появилась настольная карточная игра, ставшая популярной в Европе

07.04.2018 15:19
Инсульт вызывает больше проблем со здоровьем, чем принято считать

Инсульт вызывает больше проблем со здоровьем, чем принято считать

07.04.2018 10:52