Паводок: города превращаются в острова

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Паводок 57 минут назад
Паводок: города превращаются в островаЧитайте нас в Telegram
Большую часть бескрайней России взяла в свои объятия весна. Да так, что в них некоторые регионы и утонули. В буквальном смысле. В зоне подтопления — десятки населенных пунктов. По данным МЧС России, вода в реках Сибири и Дальнего Востока, а также юга страны и в центре может стать выше. Особенно трудно в Волгоградской области. Там — режим чрезвычайной ситуации. Как жители и спасатели справляются с весенними паводками?
Еще полдня назад они считали себя горожанами, а теперь живут на острове. Районный центр Елань. Река Терса. Самый высокий подвесной мост — вода "съедает" и его.
Беженка с Украины Ася Николаевна четвертые сутки "заперта" водой. Спасатели прорывались к ней не без риска, через торосы и подвижный лед.
Последний раз здесь так затапливало в 1995-м. Но старожилы вспоминают: раз в восемь лет реки здесь выходят из берегов.
Полноводье реки Терса из-за сильнейшего паводка отрезало частный сектор от основной части города Елань и поделила его на островки. Адресная помощь всем нуждающимся – вода и медикаменты — оказывается силами МЧС и специально прибывшими на помощь спасателями из соседней Саратовской области.
С высоты птичьего полета видны масштабы паводка. В селе Дуброво Владимир Скороходов спасает последнее имущество. Хату не спасти — глиняный фундамент подмыло. Тыква дрейфует по дому. Владимир спешит к кроликам, иначе утонут.
Кроликов — на крышу — это последнее пристанище. Надежда, чудо — и вода не поднимется выше. Сосед Александр Самойлов на лодке спасает кур.
Ледяные пробки МЧС Волгограда мониторит с воздуха. Потом, чтобы пробить ледяной панцирь и дать ход воде, закладывают взрывчатку. Вода после взрыва пошла, значит, уровень ее упадет. Но не сразу и не везде.
Светлана из Вязовки живет одна и дом, несмотря на риск, не бросает.
Спасатели на воде готовы эвакуировать каждого, кто обратился за помощью, позвонил в Службу спасения. Но таких почему-то не так уж и много.
И это небезопасно. Уже девять районов Волгоградской области находятся в зоне действия паводка — это почти пятьдесят населенных пунктов и более двух тысяч жителей. Власти и спасатели делают все возможное, но у стихии свои планы на ближайшие две недели, и их придется пережить.
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