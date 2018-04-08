Оторванные ноги и смерть на рельсах: второе ЧП в метро за два дня

На "серой" ветке столичного метро после инцидента с пассажиром движение восстановлено.

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком. Пожалуйста, будьте аккуратны и соблюдайте правила #мосметро. — Московское метро (@MetroOperativno) 8 апреля 2018 г.

Ранее столичная подземка сообщила в своем официальном аккаунте в Twitter о происшествии на Серпуховско-Тимирязевской линии, из-за чего поезда по северному участку ветки в направлении центра двигались с увеличенным интервалом. Как сообщил ТАСС, на станции "Менделеевской" упал на рельсы и погиб мужчина.

Вчера в московском метро также произошел инцидент с пассажиром. Молодой мужчина бросился под поезд на станции "Курская", машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Пострадавший был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с предварительным диагнозом "ампутация нижних конечностей".