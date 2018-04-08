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8 апреля 201822:30 Дмитрий Кайстро

Христос воскрес: Пасха принесла миру обновление

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8 апреля у православных христиан России и мира — главный праздник — Пасха. В отличие от западных христиан мы считаем, что в жизни Христа Воскресение — даже более важное событие, чем появление на свет. Сын Божий удостоился спасения и жизни вечной, поскольку принес себя в жертву за грехи человеческие, одержав тем самым победу над смертью и грехом.

В ночь на 8 апреля во всех православных храмах прошли торжественные богослужения. В храме Христа Спасителя службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как россияне встретили Светлое Христово Воскресенье?

Еще с вечера Великой Субботы в залитом огнями и богато украшенном храме Христа Спасителя читали деяния святых апостолов и служили пасхальную полуночницу у Святого престола с погребальной плащаницей Христа.

Незадолго до полуночи в Москву доставляют Благодатный огонь. Пасхальное богослужение открывает крестный ход, который возглавляет Патриарх Кирилл. Трижды клир и миряне обходят вокруг храма. Два раза двери, что символизируют вход в гробницу-пещеру, еще закрыты, а в третий откроются.

Звучат главные слова: "Христос воскрес!" Чудо свершилось. Пришла Пасха. Священнослужители переодеваются в белые одежды. Начинается светлая пасхальная заутреня. Вместе с верующими в храме молятся президент Путин и премьер Медведев. Праздничную службы возглавляет Патриарх Кирилл.

Сверкающие праздничные ризы священства и мерцающие свечи. Воскрес поруганный и распятый Бог. Глубокая тайна свершилась. Жизнь опять оказалась сильнее смерти. И нет победы у ада. И радость духовного соединения с Христом для вечной жизни в небесном царстве. Президент и Патриарх обмениваются пасхальными подарками.

Велик день Пасхи. Воскрес Бог и наполнил собой Вселенную. И пространство этой радости тоже бесконечно. За пятьсот километров от белоснежной громадины храма Христа Спасителя, в заповедном Валдае, в Иверском монастыре, тоже встречали великий праздник.

Сотни людей принесли в намоленную обитель свое смирение и свои надежды навстречу воскреснувшему Христу. В этом году на пасхальные дни в валдайском монастыре пришлись сразу три праздника: Воскресения Христово, Благовещение и престольный праздник самой обители — Иверской иконы Богоматери.

К Пасхе в Иверской обители замесили особой рецептуры монастырское тесто. А потом испекли из него и украсили глазурью сотни куличей. А еще исполинские, пятикилограммовые хлеба-артосы, что хранятся год, а употребляются со святой водой от разных хворей. На монастырском подворье собрали яйца. И в трапезной они стали красными — цвета крови Христовой.

Валдайский Иверский монастырь — один из трех основанных Патриархом Никоном. Царь Алексей Михайлович одобрил затею Патриарха и выделил из казны средства для устройства обители. Со времен Никона в обители сохранились дубовые ворота. Память об основателе Никоне запечатлели в храмовой росписи. Прямо над главной святыней — Иверской чудотворной иконой. Но с одной любопытной деталью.

"Наш монастырь основан Патриархом Никоном. Он тут почитается. Но поскольку он к лику святых не причислен, он изображен без нимба", — рассказали монахи.

К Пасхе монахи Вениамин и Владимир украсили Гроб Господень цветами: хризантемами, лилиями и гвоздиками. Все дни до Пасхи братия смиряла себя в труде и молилась особенно истово.

"Для нас Пасха — это переход к жизни с Христом, к жизни с Богом. В конечном итоге к жизни вечной", — говорят монахи.

Горят огни под образами святых в торжественном величии Иверского собора, где раздавалось столько молитв и вместилось столько событий. И в бесконечном повторении веков здесь снова святят яйца и куличи.

Праздник праздников и торжество торжеств. Таинство пасхальной ночи, приносящей миру обновление.

Текст: "Вести недели"

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