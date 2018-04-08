Мотивы американцев - за гранью понимания

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Конфликт в Сирии 50 минут назад
Мотивы американцев - за гранью пониманияЧитайте нас в Telegram
Как обычно, при обострении боев в Сирии, в данном случае в Восточной Гуте, где террористическая группировка "Джейш аль-Ислам" (запрещено в РФ) на грани уничтожения, в информационное пространство вбрасываются "утки" про зверства сирийской армии.
Запущена еще одна, мол, в городке Дума, а именно этот населенный пункт сейчас — последний оплот террористов в Восточной Гуте, сирийские правительственные войска применили химическое оружие. Мол, "возможно", сбросили бомбу-бочку с хлором, от чего погибли 70 человек и пострадали 100.
Ну, что здесь сказать? У сирийской правительственной армии точно нет мотива делать такое. "Зачистка" Восточной Гуты, что под Дамаском, и так идет успешно. Зачем Башару Асаду химические скандалы?
Химический скандал как раз нужен Америке, поскольку в Сирии у нее не сложилось. Поэтому-то тут как тут карманные "белые каски". Их "информацию" подхватывает "Аль-Джазира", и тут же влет бьет Госдеп США: "История применения сирийским режимом химического оружия против собственного народа не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев".
Тут со Скрипалями-то в Англии еще не до конца разобрались, но, видимо, чувствуя британскую слабину, американцы решили наложить еще один химический слой, дабы замазать Россию.
В Москве такое предвидели. Недавно начальник российского Генштаба Герасимов предупреждал о готовящейся в Восточной Гуте провокации с химоружием. Да буквально недавно Путин о готовящихся провокациях с химоружиям в Восточной Гуте предупредил еще раз. И вот — столь ожидаемая и предсказанная провокация в Восточной Гуте, похоже, свершилась. Все — по заранее объявленному сценарию.
Якобы факт применения сирийской армией химоружия в городе Дума Дамаск уже опроверг. Со своей стороны, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко тоже выступил с заявлением.
"Решительно опровергаем эту информацию. Заявляем о готовности после освобождения Думы от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", — отметил Евтушенко.
Вообще, наблюдая за всем этим, прямо диву даешься. То ли американцы, действительно проиграв в Сирии все что можно, хотят Сирию покинуть, как заявил недавно президент Трамп, то ли кто-то в США конструирует поводы, чтобы в Сирии остаться, чтобы воевать с Башаром Асадом.
Неудивительно, почему министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с таким признанием. Причем, обратите внимание, в сколь изысканно деликатной форме.
"Мы не только в отношении того, какие функции США выполняют в Сирии, но и в отношении целого ряда важных вопросов международной повестки дня испытываем затруднение в понимании того, какие продвигаются цели", — подчеркнул Лавров.
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