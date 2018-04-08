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8 апреля 201818:30

Гол Фарфана принес "Локомотиву" победу над "Ростовом"

EPA

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Двадцать пятый тур российской премьер-лиги продолжился в Москве. Лидер первенства "Локомотив" принимал "Ростов" и добился победы с результатом 1:0. Единственный гол на счету Джефферсона Фарфана.

Первый тайм прошел при заметном преимуществе москвичей. Но "Локомотив" атаковал довольно прямолинейно. Кроме удара Дмитрия Тарасова в штангу железнодорожники ничего серьезного не создали. Нулевая ничья стала справедливым исходом первого тайма.

Вскоре после начала второго тайма "Локомотив" добился успеха. Владислав Игнатьев выполнил подачу углового, и Джефферсон Фарфан с близкого расстояния переправил мяч в ворота Ильи Абаева. Забив мяч, москвичи больше думали о сохранении победного счета. "Ростов" же создал один серьезный момент в конце встречи. Мяч после удара Элдор Шолмуродова угодил в перекладину.

"Локомотив" выиграл 1:0, набрал 52 очка и продолжает идти на первом месте. У "Ростова", не одержавшего под руководством Валерия Карпина ни одной победы, осталось 27 очков. Ростовчане занимают 13 место.

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