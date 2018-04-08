В Риге мужчина с тесаком устроил резню на школьной дискотеке

В Риге (Латвия) на школьной дискотеке один из родителей устроил кровавую резню. Мужчина с тесаком напал на присутствующих, пострадали три человека.

Инцидент произошел вечером в пятницу в 71-й средней школе в Ильгуциемсе. Директор школы Андрей Рыжиков происшествие не комментирует, передает РИА Новости.