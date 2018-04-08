Велосипедист порезал ножом прохожих в центре Индианаполиса

В центре американского города Индианаполис неизвестный мужчина с ножом напал на группу людей. Три человека доставлены в больницу с ранениями, состояние двоих оценивается как критическое. Нападавшего также госпитализировали.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, трагедия произошла в субботу вечером (в Москве в это время уже была воскресная ночь). Как рассказали очевидцы, нападавший приехал в центр города на велосипеде, при себе у него был мегафон, и он издавал громкие звуки. Прохожие попросили его прекратить шуметь, но в ответ мужчина остановился и достал нож. Полиция начала расследование случившегося.